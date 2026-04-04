ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Χωρίς Κοντούρη στην Τούμπα το «τριφύλλι» | Η αποστολή του Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (05/04, 19:00), για την πρεμιέρα των playoffs της Super League.

Μετά το τέλος της προπόνησης στο «Γ. Καλαφάτης», ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή των «πράσινων» για τη Θεσσαλονίκη, από την οποία απουσιάζει ο Σωτήρης Κοντούρης. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποχώρησε από την προπόνηση, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας.

Παράλληλα, εκτός έμειναν και οι Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Σισοκό και Τζούριτσιτς (ενοχλήσεις στη γάμπα), οι οποίοι ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα ή θεραπεία λόγω προβλημάτων τραυματισμών.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

