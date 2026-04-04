Παναθηναϊκός AKTOR: Με εννιά παίκτες κόντρα στον Προμηθέα

Το μυαλό στην διπλή κρίσιμη εβδομάδα της Euroleague, αλλά υπάρχει η αγωνιστική υποχρέωση της GBL για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται στην Πάτρα από τον Προμηθέα. Αγώνα στον οποίο ο Εργκίν Αταμάν έχει μόλις 9 διαθέσιμους παίκτες.

Το «τριφύλλι» πήγε στην πρωτεύουσα της Αχαϊας με επτά απουσίες. Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ, είναι τραυματίες. Ναν και Λεσόρ τιμωρημένοι, ενώ ο Όσμαν έμεινε εκτός λίστας ενώ έτσι κι αλλιώς ταλαιπωρείται από ίωση.

Οι 9 διαθέσιμοι για τον Εργκίν Αταμάν: Τι Τζέι Σορτς, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Σλούκας, Μάριους Γκριγκόνις, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Γιάννης Κουζέλογλου, Κένεθ Φαρίντ.