Σκηνές θρίλερ στην Ταϊλάνδη: Μπετονιέρα «βούτηξε» στο κενό από γέφυρα
Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός
Snapshot
- Μπετονιέρα εξετράπη και έπεσε από υπερυψωμένο δρόμο στον αυτοκινητόδρομο Bangna
- Trat στην Ταϊλάνδη.
- Ο 61χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο σε στροφή και το όχημα διέλυσε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα πριν πέσει.
- Ο οδηγός ανασύρθηκε ζωντανός αλλά νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
- Δεν υπήρξαν θύματα στο επίπεδο του δρόμου, αλλά προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε διερχόμενο αυτοκίνητο.
- Οι τοπικές αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.
Ένα συγκλονιστικό βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που μια μπετονιέρα εξετράπη της πορείας της και έπεσε από υπερυψωμένο δρόμο στον αυτοκινητόδρομο Bangna-Trat, ανατολικά της Μπανγκόκ.
Ο 61χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια μιας στροφής, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να διαλύσει τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και να καταλήξει στο κενό.
Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, ο οδηγός ανασύρθηκε ζωντανός, αλλά νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα στο επίπεδο του δρόμου, αν και τα συντρίμμια προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του ΙΧ, που είδε το όχημα να προσγειώνεται μπροστά του, γλίτωσε χωρίς σοβαρά τραύματα. Οι τοπικές αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.