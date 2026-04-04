Σκηνές θρίλερ στην Ταϊλάνδη: Μπετονιέρα «βούτηξε» στο κενό από γέφυρα

Μπετονιέρα εξετράπη και έπεσε από υπερυψωμένο δρόμο στον αυτοκινητόδρομο Bangna

Ένα συγκλονιστικό βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που μια μπετονιέρα εξετράπη της πορείας της και έπεσε από υπερυψωμένο δρόμο στον αυτοκινητόδρομο Bangna-Trat, ανατολικά της Μπανγκόκ.

Ο 61χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια μιας στροφής, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να διαλύσει τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και να καταλήξει στο κενό.

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, ο οδηγός ανασύρθηκε ζωντανός, αλλά νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα στο επίπεδο του δρόμου, αν και τα συντρίμμια προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του ΙΧ, που είδε το όχημα να προσγειώνεται μπροστά του, γλίτωσε χωρίς σοβαρά τραύματα. Οι τοπικές αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης