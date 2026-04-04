Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο της Πάτρας: Ημίγυμνος άνδρας απειλούσε με αντικείμενο περαστικούς
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Αναστάτωση προκάλεσε στο κέντρο της Πάτρας ένας ημίγυμνος άνδρας που φέρεται να απειλούσε περαστικούς με αντικείμενο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Πατρέως, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ομάδα αστυνομικών και κατάφερε να συλλάβει τον άνδρα.
Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Διαβάστε επίσης
00:00 ∙ ANNOUNCEMENTS
Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
23:57 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως
23:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: «Να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια»
23:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο
19:29 ∙ LIFESTYLE
Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο
17:19 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ