Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο της Πάτρας: Ημίγυμνος άνδρας απειλούσε με αντικείμενο περαστικούς

Αναστάτωση προκάλεσε στο κέντρο της Πάτρας ένας ημίγυμνος άνδρας που φέρεται να απειλούσε περαστικούς με αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Πατρέως, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ομάδα αστυνομικών και κατάφερε να συλλάβει τον άνδρα.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

