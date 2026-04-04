Άρης – ΑΕΚ: Νοκ άουτ ο Κουζμίνσκας, αμφίβολος με Μπανταλόνα

Νέο πρόβλημα για την ΑΕΚ, καθώς ο Λιθουανός φόργουορντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αχίλλειο τένοντα του δεξιού ποδιού.

Ο Κουζμίνσκας τέθηκε εκτός από το ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, για την 24η αγωνιστική της GBL και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Game 2 με την Μπανταλόνα στην Ισπανία.

Να θυμίσουμε ότι ο Σάκοτα δεν μπορεί να υπολογίζει και στον ΡαϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος υπέστη κάκωση στο δεξιό ισχίο στο πρώτο ματς με τη Ζοβεντούντ.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Στην πιο κρίσιμη καμπή της τρεχούσης περιόδου, η «Βασίλισσα» (ξανα)λυγίζει…

Νοκ άουτ τέθηκε και ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον αχίλλειο τένοντα του δεξιού του ποδιού και αποκλείσθηκε από την αποστολή για τη σημερινή αναμέτρηση με Άρη στο Αλεξάνδρειο.

Υπενθυμίζεται, ότι εκτός δράσης έχει τεθεί και ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της SUNEL Arena με Μπανταλόνα.

Η συμμετοχή των δύο αθλητών εν όψει της δεύτερης αναμέτρησης με Μπανταλόνα, στην Καταλονία κρίνεται αμφίβολη».

