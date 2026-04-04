Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Προμηθέας – Παναθηναϊκός και Super League
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (04/04).
Ο Παναθηναϊκός AKTOR θέλει να βγάλει την υποχρέωση κόντρα στον Προμηθέα χωρίς νέες απώλειες, πριν την κρίσιμη «διαβολοβδομάδα» σε Βαρκελώνη και Βαλένθια.
Το σημερινό (04/04) πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής στη GBL περιλαμβάνει άλλα τρία παιχνίδια, με το Άρης – ΑΕΚ να ξεχωρίζει.
Καθοριστικές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της πρεμιέρας των playouts της Super League, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στις αναμετρήσεις Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ και Κηφισιά – Πανσερραϊκός.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (04/04):
- 13:45 ERT SPORTS 3 ΑΟ ΡΕΑ – Παναθηναϊκός Α' Εθνική Γυναικών Ποδόσφαιρο
- 14:30 ERT 2 Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη Final 4 Κυπέλλου Γυναικών Πόλο
- 14:45 CosmoteSport 3 Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ FA Cup Ποδόσφαιρο
- 15:00 CosmoteSport 6 ATP 250 Μαρακές Ημιτελικά ATP Τένις
- 15:00 Novasports 1 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λεβάντε La Liga Ποδόσφαιρο
- 15:00 MEGA News Athens Kallithea – Παναιργειακός Super League 2 Ποδόσφαιρο
- 15:00 ACTION 24 Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου Super League 2 Ποδόσφαιρο
- 16:00 CosmoteSport 2 Σασουόλο – Κάλιαρι Serie A Ποδόσφαιρο
- 16:00 ERT SPORTS 1 Περιστέρι – Κολοσσός H Hotels Stoiximan GBL Μπάσκετ
- 16:00 ERT 2 Άρης – ΑΕΚ Stoiximan GBL Μπάσκετ
- 16:00 ERT SPORTS 2 Πανιώνιος – Ηρακλής Stoiximan GBL Μπάσκετ
- 16:00 CosmoteSport 1 Κηφισιά – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League Ποδόσφαιρο
- 16:30 Novasports Extra 2 Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βόλφσμπουργκ Bundesliga Ποδόσφαιρο
- 16:30 Novasports Extra 1 Αμβούργο – Άουγκσμπουργκ Bundesliga Ποδόσφαιρο
- 16:30 Novasports Start Γκλάντμπαχ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga Ποδόσφαιρο
- 16:30 Novasports 5 Χόφενχαϊμ – Μάιντζ Bundesliga Ποδόσφαιρο
- 16:30 Novasports 4 Βέρντερ Βρέμης – Λειψία Bundesliga Ποδόσφαιρο
- 16:30 Novasports 3 Φράιμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga Ποδόσφαιρο
- 17:00 CosmoteSport 6 ATP 250 Μαρακές Ημιτελικά ATP Τένις
- 17:00 ERT SPORTS 4 ΑΟ Δάφνης – Δόξα Λευκάδας Α2 Μπάσκετ Elite League Μπάσκετ
- 17:15 Novasports 1 Μαγιόρκα – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga Ποδόσφαιρο
- 17:30 Novasports 6 Άιντχοφεν – Ουτρέχτη Eredivisie Ποδόσφαιρο
- 18:00 Novasports 2 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Stoiximan Super League Ποδόσφαιρο
- 18:15 ERT 2 Προμηθέας Πατρών – Παναθηναϊκός Stoiximan GBL Μπάσκετ
- 18:15 ERT SPORTS 3 ΠΑΟΚ – ΑΣ Καρδίτσας Stoiximan GBL Μπάσκετ
- 19:00 CosmoteSport 2 Έλλας Βερόνα – Φιορεντίνα Serie A Ποδόσφαιρο
- 19:15 CosmoteSport 4 Brescia – Νάπολι Ιταλία Μπάσκετ
- 19:15 CosmoteSport 3 Τσέλσι – Πορτ Βέιλ FA Cup Ποδόσφαιρο
- 19:30 Novasports Prime Στουτγκάρδη – Ντόρτμουντ Bundesliga Ποδόσφαιρο
- 19:30 Novasports 1 Μπέτις – Εσπανιόλ La Liga Ποδόσφαιρο
- 20:00 CosmoteSport 7 Ρίο Αβε – Αλβέρα Liga Portugal Betclic Ποδόσφαιρο
- 20:00 CosmoteSport 1 Παναιτωλικός – Ατρόμητος Αθηνών Stoiximan Super League Ποδόσφαιρο
- 20:00 Novasports Prime Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός Euroleague
- 21:00 CosmoteSport 5 Αλ Χιλάλ – Αλ Τάαβον Saudi Pro League Ποδόσφαιρο
- 21:30 Novasports 3 Ντίναμο Δρέσδης – Χέρτα Bundesliga 2 Ποδόσφαιρο
- 21:45 CosmoteSport 2 Λάτσιο – Πάρμα Serie A Ποδόσφαιρο
- 22:00 Novasports 2 Άγιαξ – Τβέντε Eredivisie Ποδόσφαιρο
- 22:00 Novasports 1 Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα La Liga Ποδόσφαιρο
- 22:00 CosmoteSport 6 Μπανταλόνα – Μούρθια Ισπανία Μπάσκετ
- 22:00 CosmoteSport 3 Σαουθάμπτον – Άρσεναλ FA Cup Ποδόσφαιρο
- 22:30 CosmoteSport 7 Πόρτο – Φαμαλικάο Liga Portugal Betclic Ποδόσφαιρο
- 02:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA 2025-26 Κανονική Διάρκεια
- 03:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ρενάτο Μοϊκάνο – Κρις Ντάνκαν UFC Fight Night 2026
