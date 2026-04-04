Προμηθέας-Παναθηναϊκός AKTOR: Αποδεκατισμένος στην Πάτρα πριν τους «τελικούς» - Η ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θέλει να βγάλει την υποχρέωση κόντρα στον Προμηθέα χωρίς νέες απώλειες, πριν την κρίσιμη «διαβολοβδομάδα» σε Βαρκελώνη και Βαλένθια.

Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά την οδυνηρή ήττα του στη Σόφια από την Χάποελ Τελ Αβίβ, έχει ήδη το μυαλό στη «διαβολοβδομάδα» της Ισπανίας και τους «τελικούς» με Μπαρτσελόνα (7/4) και Βαλένθια (9/4), που θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και την τελική του κατάταξη.

Φυσικά, οι υποχρεώσεις συνεχίζονται και για τη Stoiximan GBL, με το Τριφύλλι να αντιμετωπίζει τον Προμηθέα στην Πάτρα, το απόγευμα του Σαββάτου (4/4, 18:15, ERT2 ΣΠΟΡ).

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου και το ζητούμενο είναι να μην υπάρξουν νέες απώλειες και να υπάρχει η μικρότερη δυνατή καταπόνηση.

Κάτι που δεν είναι και πολύ εύκολο, μιας και ο Εργκίν Αταμάν θα έχει μόλις 9 παίκτες στη διάθεσή του! Κι αυτό γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά.

Ο Τζέντι Οσμάν ταλαιπωρείται από ίωση και αποφασίστηκε να πάρει τη θέση του στο εγχώριο ρόστερ ο Μάριους Γκριγκόνις.

Παράλληλα, τιμωρημένοι είναι οι Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ (για το επεισόδιο με τον Ντόρσεϊ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό), ενώ θα λείψουν και οι τραυματίες Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Συγκεκριμένα ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του μόλις 9 παίκτες, δηλαδή τους Τι Τζέι Σορτς, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Μάριους Γκριγκόνις, Κώστα Σλούκα, Κένεθ Φαρίντ, Ντίνος Μήτογλου, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Γιάννη Κουζέλογλου.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής:

Σάββατο 4/4

Άρης – ΑΕΚ (16:00) - EΡT2 ΣΠΟΡ
Πανιώνιος – Ηρακλής (16:00) - ERTSPORTS 2
Περιστέρι – Κολοσσός (16:00) - ERTSPORTS 1
Προμηθέας Πάτρας – Παναθηναϊκός (18:15) - EΡT2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ – Καρδίτσα (18:15) - ERTSPORTS 3

Κυριακή 5/5

Ολυμπιακός – Μύκονος (13:00)

* Μαρούσι (Ρεπό)

Η Κατάταξη:

Ολυμπιακός (21-0)
Παναθηναϊκός (17-5)
ΑΕΚ (15-6)
ΠΑΟΚ (13-7)
Περιστέρι (12-9)
Άρης (12-7)
Μύκονος (8-13)
Ηρακλής (8-13)
Κολοσσός (7-14)
Προμηθέας (7-14)
Καρδίτσα ( 6-15)
Μαρούσι (5-17)
Πανιώνιος (5-16)

