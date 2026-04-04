Super League: Ξεκινούν τα playouts κι η μάχη της παραμονής κορυφώνεται! – Τα ματς της πρεμιέρας

Αστέρας AKTOR και Πανσερραϊκός να βρίσκονται σε δύσκολη θέση, διατηρώντας ωστόσο ελπίδες παραμονής, για να γίνουν βάσιμες, όμως, θα πρέπει να ξεκινήσουν με νίκες απέναντι σε ΑΕΛ και Κηφισιά αντίστοιχα.

Με λιγότερη πίεση συγκριτικά, Παναιτωλικός και Ατρόμητος διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Αγρίνιο. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια με δύο «λευκές» ισοπαλίες, απέναντι σε Παναθηναϊκός και Πανσερραϊκό, όμως στα μεταξύ τους παιχνίδια με τον Ατρόμητο δεν κατάφεραν να πάρουν βαθμό. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ αναζητά κίνητρο, μετά και την απώλεια της οκτάδας, διατηρώντας πάντως απόσταση ασφαλείας από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Στους ίδιους βαθμούς βρίσκονται Πανσερραϊκός και Αστέρας AKTOR. Οι Σερραίοι έδειξαν σημάδια βελτίωσης, παίρνοντας ισοπαλία στο Αγρίνιο και συγκεντρώνοντας εννέα βαθμούς στα έξι τελευταία παιχνίδια. Η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα επιδιώκει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία απέναντι στην Κηφισιά. Από την άλλη, το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο, παρά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, είχε επικρατήσει με 3-0 στον πρώτο γύρο και γνωρίζει πως ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα θα της δώσει σημαντικό προβάδισμα για την παραμονή.

Ο Αστέρας AKTOR εμφανίζεται ως η πιο ντεφορμέ ομάδα, με μόλις έναν βαθμό στα τελευταία έξι παιχνίδια. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου καλείται να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στην ΑΕΛ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της. Στις δύο φετινές αναμετρήσεις των δύο ομάδων δεν υπήρξε νικητής.

Από την πλευρά της, η ΑΕΛ παραμένει χωρίς νίκη εδώ και επτά αγωνιστικές, ωστόσο η ισοπαλία που απέσπασε στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακός αποτέλεσε σημαντική ψυχολογική ώθηση για το σύνολο του Σάββα Παντελίδη. Ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα θα τη διατηρήσει σε πλεονεκτική θέση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη «μάχη» με τον Αστέρα AKTOR.

Tο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

16:00 Κηφισιά – Πανσερραϊκός (CosmoteSport1HD)

18:00 Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ (Novasports2HD)

20:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος (CosmoteSport1HD)

Η βαθμολογία των playouts

Ατρόμητος 29 Κηφισιά 27 Παναιτωλικός 26 ΑΕΛ 23 Πανσερραϊκός 17 Αστέρας AKTOR 17

*υποβιβάζονται οι δύο τελευταίες