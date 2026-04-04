Πόλο γυναικών: Κυπελλούχος ο Ολυμπιακός μετά από εξαιρετικό τελικό

Έβδομο Κύπελλο για τον Ολυμπιακό στο πόλο γυναικών, που διατήρησε τα σκήπτρα του. Οι «ερυθρόλευκες» επιβλήθηκαν στον τελικό στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας στη Λάρισα, με 15-13 της Βουλιαγμένης.

Το ματς ήταν πραγματικό ντέρμπι με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν… χέρι-χέρι στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Η ομάδα του Πειραιά πήρε πρώτη φορά διαφορά δύο τερμάτων, στο ξεκίνημα του τελευταίου οκταλέπτου.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη τον τυπικά γηπεδούχο Βουλιαγμένη): 4-4, 3-3, 3-4, 3-4

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 3, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού, Κρασσά, Γιάουστρα 3, Δεσπ. Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 5, Αγγελίδη 1, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 3, Αντριους, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 1, Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Λαναρά

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

2018 Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 14-11

2019 Βουλιαγμένη-Ολυμπιακός 10-8

2020 Ολυμπιακός-Νηρέας Χαλ. 16-4

2021 Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 11-8

2022 Ολυμπιακός-Γλυφάδα 14-7

2023 Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 11-6

2024 Εθνικός-Ολυμπιακός 13-11 πεν. (κ.α. 9-9)

2025 Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 12-10

2026 Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 15-13

ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΠΑΙΑ ΤΕΛΙΚΟΙ

Ολυμπιακός 7 9

Βουλιαγμένη 1 5

Εθνικός 1 1

Νηρέας Χαλανδρίου - 1

Γλυφάδα - 1