Νυχτερινή «επιδρομή» σε παράρτημα του Υπουργείου Μεταφορών: Άρπαξαν 65 κιλά χαλκό και καλώδια

Πριν λίγες ώρες δύο δράστες με περίσσιο θράσος, αγνοώντας κάμερες ασφαλείας και security, εισέβαλλαν σε παράρτημα του Υπουργείο Μεταφορών στο Μοσχάτο.

Αρχικά σκαρφάλωσαν τη μάντρα του κτιρίου, έχοντας φροντίσει να πετάξουν μια κουρελού πάνω στα συρματοπλέγματα, αποφεύγοντας έτσι τυχόν τραυματισμούς. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ολοκλήρωσαν την «επιχείρησή» τους και βγήκαν από τον χώρο κρατώντας δύο μαύρες σακούλες γεμάτες κλοπιμαία.

Η λεία τους περιλάμβανε περίπου 30 κιλά σωλήνες χαλκού και 35 κιλά καλώδια ίντερνετ και οπτικών ινών.

Ωστόσο, η τύχη δεν στάθηκε με το μέρος τους. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. περνούσαν τυχαία από το σημείο. Ο ένας από τους δύο δράστες κατάφερε να διαφύγει όμως ο δεύτερος δεν πρόλαβε να ξεφύγει και συνελήφθη επί τόπου, μαζί με τα κλοπιμαία.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του βρίσκονται σε εξέλιξη.