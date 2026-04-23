Ευέλπιδων: Τετράχρονη εντοπίστηκε μόνη της σε όχημα - Συνελήφθη ο πατέρας
- Ένα κοριτσάκι 4 ετών βρέθηκε μόνο του σε όχημα με ολλανδικές πινακίδες στην οδό Ευέλιδων κοντά στον αριθμό99.
- Ο πατέρας του παιδιού, Ολλανδός γεννημένος το 1969, συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
- Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί βρέθηκε μόνο του στο αυτοκίνητο και εξετάζουν πιθανούς κινδύνους.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/04) περίπου στις 12:00 στην Ευέλπιδων, όπου αστυνομικοί βρήκαν ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών, εγκαταλελειμμένο μέσα σε αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες.
Σύντομα, τα στοιχεία οδήγησαν στον πατέρα του παιδιού, έναν άνδρα 57 ετών με ολλανδική υπηκοότητα. Ο πατέρας συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, καθώς άφησε το παιδί χωρίς την απαιτούμενη φροντίδα και προστασία.
