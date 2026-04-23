Ευέλπιδων: Τετράχρονη εντοπίστηκε μόνη της σε όχημα - Συνελήφθη ο πατέρας

Snapshot Ένα κοριτσάκι 4 ετών βρέθηκε μόνο του σε όχημα με ολλανδικές πινακίδες στην οδό Ευέλιδων κοντά στον αριθμό99.

Ο πατέρας του παιδιού, Ολλανδός γεννημένος το 1969, συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί βρέθηκε μόνο του στο αυτοκίνητο και εξετάζουν πιθανούς κινδύνους. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/04) περίπου στις 12:00 στην Ευέλπιδων, όπου αστυνομικοί βρήκαν ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών, εγκαταλελειμμένο μέσα σε αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες.

Σύντομα, τα στοιχεία οδήγησαν στον πατέρα του παιδιού, έναν άνδρα 57 ετών με ολλανδική υπηκοότητα. Ο πατέρας συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, καθώς άφησε το παιδί χωρίς την απαιτούμενη φροντίδα και προστασία.