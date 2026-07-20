Κολωνός: Μεθυσμένος 59χρονος τραυμάτισε άνδρα με φαλτσέτα και παρέσυρε μοτοσικλετιστή

Snapshot Ένας 59χρονος μεθυσμένος άνδρας τραυμάτισε έναν άνδρα με φαλτσέτα μετά από λογομαχία σε φούρνο στον Κολωνό.

Ο δράστης διέφυγε με ΙΧ, αλλά συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, τραυματίζοντας ελαφρά τον 26χρονο οδηγό.

Ο 59χρονος υπήκοος Αλβανίας συνελήφθη μετά το περιστατικό.

Το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα δύο τραυματίες. Snapshot powered by AI

Δύο τραυματίες άφησε πίσω του ένας 59χρονος, υπήκοος Αλβανίας, στον Κολωνό ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν σε φούρνο στην περιοχή, όταν ο 59χρονος λογομάχησε με έναν άνδρα και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τον τραυμάτισε με φαλτσέτα στο χέρι.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ΙΧ και διέφυγε.

Λίγη ώρα αργότερα ωστόσο, το όχημά του συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο 26χρονος οδηγός της.

Ο 59χρονος συνελήφθη.