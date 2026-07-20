Συναγερμός στην Ιορδανία από ιρανικά χτυπήματα - Αμερικανικές δυνάμεις στόχοι της Τεχεράνης - Βίντεο

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας αναχαίτισαν τρεις πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, χωρίς να προκληθούν απώλειες ή ζημιές, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ιορδανίας.

Στο μεταξύ πάντως, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος, ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος που έπληξε την αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία στις 17 Ιουλίου χτύπησε προκατασκευασμένες κατοικίες όπου διέμεναν και κοιμόντουσαν Αμερικανοί στρατιώτες.

Επίσης απόψε ένα drone φορτωμένο με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση αλ-Χαρίρ του Ιράκ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται πηγές ασφαλείας.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή ζημιές από το περιστατικό που σημειώθηκε ανατολικά του Ερμπίλ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Τουλάχιστον τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν το Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια ιρανικών επιθέσεων. Δύο από αυτούς σκοτώθηκαν σε επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, όπου ένας στρατιωτικός εξακολουθεί να αγνοείται. Σε ξεχωριστό περιστατικό, ένας Αμερικανός στρατιωτικός έχασε τη ζωή του στο Ιράκ κατά τη διάρκεια «ελεγχόμενης έκρηξης» που αφορούσε ένα κατεβασμένο ιρανικό drone.

Διαβάστε επίσης