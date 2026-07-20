Βρετανία: Πλοίο χτυπήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ένα πλοίο χτυπήθηκε ανατολικά του λιμανιού της Φουτζέιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Σύμφωνα με την υπηρεσία, το πλοίο χτυπήθηκε 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ντίμπα.

Το πλήρωμα ανέφερε ότι «το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε ζημιά στο σύστημα διεύθυνσης. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις».

Η UKMTO αναφέρει ότι οι αρχές διεξάγουν έρευνα και καλεί τα πλοία να πλέουν με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Ενεργοποιήθηκαν αντιπυραυλικές σειρήνες στην Ιορδανία

Οι σειρήνες πυραύλων ηχούν ξανά στην Ιορδανία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, αφού ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν μια βάση στην Ιορδανία.

Διαβάστε επίσης