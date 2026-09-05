Θρίλερ στον Διόνυσο: Νεκρός ψάλτης σε κλειδωμένο κοντέινερ εκκλησίας

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ιερέας του ναού επικοινώνησε με τις Αρχές, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι ο ψάλτης μπορεί να βρισκόταν μέσα στο συγκεκριμένο κοντέινερ

Δημήτρης Δρίζος

Θρίλερ στον Διόνυσο: Νεκρός ψάλτης σε κλειδωμένο κοντέινερ εκκλησίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ένας ψάλτης βρέθηκε νεκρός σε κλειδωμένο από μέσα κοντέινερ στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία στον Διόνυσο.
  • Ο άνδρας έφερε τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο και κοντά του βρέθηκε μαχαίρι που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.
  • Η πόρτα του κοντέινερ ήταν κλειδωμένη από την εσωτερική πλευρά, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.
  • Η αστυνομία συγκεντρώνει στοιχεία και μαρτυρίες για τις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατο, ενώ αναμένει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον προσδιορισμό αιτίας και χρόνου θανάτου.
  • Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή την ηλικία του ψάλτη, ενώ διερευνάται ο λόγος που ο ιερέας ειδοποίησε τις Αρχές.
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Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Παρασκευής στον Διόνυσο, όταν ένας ψάλτης εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του άνδρας διερευνώνται από την Αστυνομία, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τα στοιχεία που εντοπίστηκαν στο σημείο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ιερέας του ναού επικοινώνησε με τις Αρχές, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι ο ψάλτης μπορεί να βρισκόταν μέσα στο συγκεκριμένο κοντέινερ.

Αστυνομικοί έσπευσαν στον χώρο και διαπίστωσαν ότι η πόρτα του κοντέινερ ήταν κλειδωμένη από την εσωτερική πλευρά, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, άνδρες της οποίας κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα και να εισέλθουν στον χώρο.

Στο εσωτερικό βρέθηκε ο ψάλτης χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά την πρώτη εξέταση του χώρου διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας έφερε τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο.

Κοντά στη σορό εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η σχέση του με τον θάνατο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στον χώρο δεν βρέθηκε κάποιο σημείωμα που θα μπορούσε να δώσει περισσότερες απαντήσεις για όσα προηγήθηκαν.

Ποιο σενάριο εξετάζουν οι Αρχές

Το γεγονός ότι η πόρτα του κοντέινερ ήταν κλειδωμένη από μέσα, σε συνδυασμό με το μαχαίρι που εντοπίστηκε κοντά στον νεκρό, αποτελεί βασικό στοιχείο που αξιολογούν οι αστυνομικοί.

Με βάση την αρχική εικόνα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο θάνατος να οφείλεται σε αυτοχειρία. Ωστόσο, πρόκειται για σενάριο που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως και οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα ώστε να αποκλειστεί κάθε άλλο ενδεχόμενο.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν πλέον να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών πριν από τον θάνατο του άνδρα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης συγκεντρώνονται στοιχεία και μαρτυρίες, προκειμένου να εξακριβωθεί πότε έφτασε ο ψάλτης στο κοντέινερ, πόσο χρόνο παρέμεινε εκεί και εάν είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό που θα μπορούσε να συνδέεται με τον θάνατό του.

Καθοριστικά αναμένεται να είναι και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα προσδιορίσει την ακριβή αιτία, καθώς και τον χρόνο θανάτου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ηλικία και την ταυτότητα του άνδρα. Παράλληλα, διερευνάται τι ήταν εκείνο που προκάλεσε την ανησυχία του ιερέα και τον οδήγησε να ειδοποιήσει τις Αρχές ότι ο ψάλτης ενδεχομένως βρισκόταν μέσα στο κοντέινερ.

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