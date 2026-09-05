Αρχαιολόγοι «σκάναραν» το Μάτσου Πίτσου με λέιζερ και βρήκαν 2,5 χιλιόμετρα κρυμμένων δρόμων

Ένα νέο αρχαιολογικό εύρημα στο Μάτσου Πίτσου έρχεται να αλλάξει την εικόνα που είχαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες για την έκταση και την οργάνωση του περίφημου συμπλέγματος των Ίνκας. Με τη βοήθεια τεχνολογίας LiDAR, ερευνητές εντόπισαν περισσότερα από 2,5 χιλιόμετρα αρχαίων δρόμων, οι οποίοι παρέμεναν κρυμμένοι κάτω από την πυκνή τροπική βλάστηση.

Οι δρόμοι βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το λεγόμενο Τείχος του Μαντόρ (Mandor Wall), απέναντι από το Μάτσου Πίτσου και στην άλλη πλευρά της κοιλάδας του ποταμού Ουρουμπάμπα. Εκτός από τις διαδρομές, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις για πλατφόρμες και αναβαθμίδες, στοιχεία που δείχνουν ότι η περιοχή μπορεί να είχε πολύ πιο οργανωμένη χρήση κατά την περίοδο των Ίνκας απ' ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta