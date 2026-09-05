Επιβάτης προκάλεσε χάος εν πτήσει – Τον έδεσαν με μονωτική ταινία και συνελήφθη μετά την προσγείωση

Χρησιμοποιήθηκαν μονωτική ταινία και πλαστικά δεματικά μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Επιβάτης προκάλεσε χάος εν πτήσει – Τον έδεσαν με μονωτική ταινία και συνελήφθη μετά την προσγείωση
ΚΟΣΜΟΣ
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Άνδρας συνελήφθη για απρεπή και επιθετική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια πτήσης της American Airlines, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Βαλτιμόρη το βράδυ της Πέμπτης (03/09), σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία και τις αρμόδιες Αρχές.

Ο Άρθουρ Λούντιν, από την Αριζόνα, 67 ετών, ακινητοποιήθηκε στο κάθισμα με μονωτική ταινία, ενώ τα χέρια του δέθηκαν με πλαστικά δεματικά (zip ties), σύμφωνα με την Αστυνομία της Αρχής Μεταφορών του Μέριλαντ, η οποία τον συνέλαβε μετά την προσγείωση.

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Το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση AA 618 της American Airlines, η οποία είχε απογειωθεί από το Ντάλας με προορισμό το Νιούαρκ, σύμφωνα με το FBI και την αεροπορική εταιρεία.

Ο Χουάν Μεχία, επιβάτης της πτήσης και πρώην αξιωματικός των Αρχών επιβολής του νόμου, ανέφερε ότι άρχισε να αντιλαμβάνεται την ένταση περίπου στα 3/4 της διάρκειας της πτήσης, μιλώντας στο ABC.

«Ο άνδρας που καθόταν δύο σειρές πίσω μας, άρχισε να γίνεται επιθετικός, εκτοξεύοντας προσβλητικά σχόλια προς το προσωπικό της American Airlines και άλλους επιβάτες, χρησιμοποιώντας ρατσιστικές ύβρεις και χυδαία γλώσσα, ενώ, έκανε ιδιαίτερα προσβλητικά σχόλια προς τις γυναίκες» που κάθονταν στη σειρά πίσω του, ανέφερε ο Μεχία.

Ο Μεχία και ο φίλος του, Ρίτσαρντ Όλενικ, που επέβαιναν στην ίδια πτήση, τόνισαν ότι παρακολουθούσαν την κατάσταση και επενέβησαν όταν ο Λούντιν άρχισε να γίνεται σωματικά επιθετικός, όπως υποστήριξαν.

«Ο Χουάν κατάλαβε αμέσως ότι έπρεπε να παρέμβουμε. Σηκώθηκε, κάθισε δίπλα στον επιβάτη και άρχισε να τον ακινητοποιεί, προκειμένου να κρατήσει την κατάσταση υπό έλεγχο», επεσήμανε ο Όλενικ στο ABC.

Το αεροσκάφος εξετράπη της πορείας του και προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Baltimore / Washington (BWI) περίπου στις 22:15, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), η οποία διερευνά επίσης το περιστατικό.

Οι δύο επιβάτες σχολίασαν ότι παρέμειναν δίπλα στον Λούντιν μέχρι να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο οι αστυνομικοί, οι οποίοι τον έθεσαν υπό κράτηση μετά την προσγείωση στη Βαλτιμόρη.

«Δεν είχαμε πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Στόχος μας ήταν να τον ακινητοποιήσουμε και να τον ελέγξουμε, ώστε η κατάσταση να μην κλιμακωθεί περαιτέρω», υπογράμμισε ο Μεχία.

Ο Λούντιν απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος και η πτήση συνέχισε κανονικά προς το Νιούαρκ, ανακοίνωσε η American Airlines.

Εις βάρος του 67άχρονου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διατάραξη της τάξης και επίθεση δεύτερου βαθμού «για περιστατικά που σημειώθηκαν μέσα στο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο BWI», σύμφωνα με την Αστυνομία της Αρχής Μεταφορών του Μέριλαντ.

Το περιστατικό που σημειώθηκε εν πτήσει, διερευνάται από το FBI.

Ο Λούντιν εξετάστηκε από διασώστες για ανοιχτό τραύμα στο χέρι, το οποίο εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη, σύμφωνα με την Αστυνομία.

«Η ασφάλεια και η προστασία των πελατών και των εργαζομένων μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και δεν ανεχόμαστε τη βία», ανέφερε η American Airlines σε ανακοίνωση.

Το FBI ενημέρωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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