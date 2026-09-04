Σάλος στην Τουρκία: Βίντεο κατέγραψε τον αντιπρόεδρο του CHP Μπερχάν Σιμσέκ να χτυπά τη σύντροφό του

Snapshot Βίντεο δείχνει τον αντιπρόεδρο του CHP Μπερχάν Σιμσέκ να χτυπά τη σύζυγό του, Οζλέμ Σανβέρ, προκαλώντας σάλο στην Τουρκία.

Η Σανβέρ είχε υποβάλει καταγγελία τον Απρίλιο του 2026 για σωματική και ψυχολογική βία, προσβολές και απειλές από τον Σιμσέκ.

Στο βίντεο, ο Σιμσέκ κλωτσά τη σύζυγό του στο πόδι και τη σέρνει βίαια μέσα στο σπίτι, ενώ εκείνη αντιστέκεται.

Η Σανβέρ ζήτησε ασφαλιστικά μέτρα και έλαβε περιοριστική εντολή εναντίον του συζύγου της λόγω της βίας που υπέστη.

Η Σανβέρ κατηγορεί τον Σιμσέκ επίσης για παρεμπόδιση να φύγει από το σπίτι και χρήση πολιτικής επιρροής για άσκηση πίεσης. Snapshot powered by AI

Το βίντεο που έχει καταγράψει τον Μπερχάν Σιμσέκ να χτυπάει τη σύντροφό του Οζλέμ Σανβέρ έχει προκαλέσει σάλο στην Τουρκία και τα ΜΜΕ το προβάλλουν ακατάπαυστα τις τελευταίες ώρες.

Στο βίντεο, ο αντιπρόεδρος του CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) φαίνεται να κλωτσά τη σύντροφό του, Οζλέμ Σανβέρ στη βεράντα, και στη συνέχεια να τη σέρνει μέσα στο σπίτι τους.

Ύστερα από τον σάλο που προκλήθηκε ο αντιπρόεδρος του CHP, Μπερχάν Σιμσέκ, παραιτήθηκε από το CHP μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που κατέγραψε τη σωματική κακοποίηση της Οζλέμ Σανβέρ, με την οποία συζούσε.

Το υλικό δημοσιεύτηκε υλικό ύστερα από την καταγγελία που υπέβαλε τον Απρίλιο του 2026 η Σανβέρ, στην οποία καταγγέλλει σωματική και ψυχολογική βία, προσβολές και απειλές. Το υλικό δείχνει τον Μπερχάν Σιμσέκ να σηκώνεται και να κλωτσάει τη σύντροφό του, με την οποία είναι παντρεμένος 10 χρόνια, στο πόδι, καθώς κάθεται δίπλα του.

Ουρλιάζοντας από τον πόνο, η Σανβέρ φώναξε: «Αφήστε με ήσυχη!» Ο Σιμσέκ εθεάθη στη συνέχεια να σέρνει με τη βία τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι, ενώ εκείνη πάλευε να γλιτώσει από τα χέρια του.

Η Σανβέρ έκανε ασφαλιστικά μέτρα κι έλαβε περιοριστική εντολή εναντίον του Σίμσεκ, στην οποία αναφερόταν ότι είχε δεχτεί επίθεση. Η Σανβέρ είχε κατηγορήσει τον σύντροφό της για επίθεση, προσβολή, απειλές, για την παρεμπόδισή της να φύγει από το σπίτι και για άσκηση πίεσης μέσω πολιτικής επιρροής.