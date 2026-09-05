Μάρω Κοντού: Η περιουσία που άφησε - Tο ρετιρέ στο Κουκάκι και ο κληρονόμος

Περισσότερες από σαράντα ημέρες μετά τον θάνατό της, το ενδιαφέρον στρέφεται στην περιουσία που άφησε πίσω της η αγαπημένη ηθοποιός

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Μάρω Κοντού: Η περιουσία που άφησε - Tο ρετιρέ στο Κουκάκι και ο κληρονόμος
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  • Η Μάρω Κοντού είχε στην κατοχή της ένα ρετιρέ στο Κουκάκι ως το βασικό περιουσιακό της στοιχείο.
  • Δεν διέθετε μεγάλη ακίνητη περιουσία, αυτοκίνητο ή σημαντικές τραπεζικές καταθέσεις.
  • Είχε επιλέξει να αφήσει την περιουσία της στον ανιψιό της, που την στήριζε μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής της.
  • Η καλλιτεχνική της επιτυχία δεν συνδεόταν με οικονομική άνεση ή μεγάλη κληρονομιά.
  • Η τελευταία της επιθυμία ήταν προσωπική και αφορούσε την εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που είχε κοντά της, όχι την οικονομική αξία της περιουσίας.
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Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις γυναίκες που σημάδεψαν το θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο. Μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένους ρόλους θα μπορούσε εύκολα να δημιουργήσει την εικόνα μιας ιδιαίτερα εύπορης σταρ.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, φαίνεται πως ήταν αρκετά διαφορετική. Περισσότερες από σαράντα ημέρες μετά τον θάνατό της, το ενδιαφέρον στρέφεται στην περιουσία που άφησε πίσω της, αλλά και στον άνθρωπο που φέρεται να είχε αποφασίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο των τελευταίων της επιθυμιών.

Ένα ρετιρέ

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Μάρω Κοντού φέρεται να είχε στην κατοχή της ένα ρετιρέ στο Κουκάκι. Το συγκεκριμένο ακίνητο φαίνεται πως αποτελούσε ουσιαστικά το βασικό περιουσιακό της στοιχείο, καθώς δεν προκύπτει ότι διέθετε μεγάλη ακίνητη περιουσία. Παράλληλα, σύμφωνα με το Λοιπόν, δεν είχε αυτοκίνητο ούτε σημαντικές τραπεζικές καταθέσεις.

Σε παλαιότερη αναφορά της είχε μιλήσει με χαρακτηριστικό τρόπο για τα χρήματα που έλαβε μετά από δεκαετίες εργασίας στο θέατρο: «Ύστερα από 44 χρόνια στη σκηνή βγήκα στη σύνταξη με 17.000 δραχμές».

Μια φράση που δείχνει πόσο διαφορετικά μπορούσε να μεταφράζεται η επιτυχία στη σκηνή σε σχέση με την οικονομική εξασφάλιση.

Ο άνθρωπος που είχε κοντά της

Σημαντικό ρόλο στη ζωή της Μάρως Κοντού φαίνεται πως είχε ο ανιψιός της. Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί τον θέλουν να βρίσκεται κοντά στην ηθοποιό και να τη στηρίζει μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής της.

Η στενή τους σχέση φαίνεται πως αποτυπώθηκε και στον τρόπο με τον οποίο η Μάρω Κοντού είχε αποφασίσει να τακτοποιήσει την περιουσία της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ίδια φέρεται να είχε επιλέξει να περάσουν σε εκείνον όσα περιουσιακά στοιχεία διέθετε.

Δεν πρόκειται, επομένως, για μια περίπτωση μεγάλης κληρονομιάς που περιλαμβάνει πολλά ακίνητα και σημαντικά χρηματικά ποσά. Περισσότερο μοιάζει με μια προσωπική επιλογή της ηθοποιού να αφήσει την περιουσία της στον άνθρωπο που είχε δίπλα της και στον οποίο είχε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη.

Η άλλη πλευρά μιας μεγάλης καριέρας

Η ιστορία της Μάρως Κοντού φωτίζει και μια λιγότερο γνωστή πλευρά της ζωής των ανθρώπων του θεάματος. Η δημοτικότητα και η καλλιτεχνική καταξίωση δεν συνεπάγονται πάντοτε οικονομική άνεση, ακόμη και όταν πρόκειται για πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν επί δεκαετίες.

Η Μάρω Κοντού άφησε πίσω της πολύ περισσότερα από ένα ακίνητο ή οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία. Άφησε μια διαδρομή δεκαετιών, ερμηνείες που πέρασαν στην ιστορία και μια παρουσία που εξακολουθεί να συνδέεται με μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Και τελικά, η τελευταία της επιθυμία φαίνεται πως ήταν περισσότερο προσωπική παρά οικονομική: όσα είχε να περάσουν στον άνθρωπο που στάθηκε κοντά της, μακριά από οποιαδήποτε εντυπωσιακή εικόνα μιας μεγάλης κληρονομιάς.

Πηγή: Εφημερίδα «Espresso»

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