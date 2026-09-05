Σαββατοκύριακο με «Πέρσες», «Μήδεια» και ηλεκτρονική μουσική

Snapshot Οι «Πέρσες» του Αισχύλου παρουσιάζονται στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη πλευρά του πολέμου μέσω ενός μεγάλου Χορού.

Η «Μήδεια» του Ευριπίδη ανεβαίνει στο Θέατρο Πέτρας στις 5 Σεπτεμβρίου με πρωταγωνίστρια την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, εστιάζοντας σε θέματα έρωτα, προδοσίας και εξορίας.

Η ταινία «Fatherland» απεικονίζει ένα οδικό ταξίδι πατέρα και κόρης στη διχασμένη Γερμανία, με πρωταγωνιστές τους Hanns Zischler και Sandra Hüller.

Το PRIMER Music Festival συνεργάζεται με το διεθνές ZAMNA για δύο νύχτες ηλεκτρονικής μουσικής στο ΟΑΚΑ, με εμφανίσεις από γνωστούς καλλιτέχνες όπως Afrojack και Axwell.

Η σειρά «Furious» της Elizabeth Meriwether είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ που εξετάζει θέματα εκδίκησης και τραύματος, μετατοπίζοντας το ύφος από την κωμωδία σε σκοτεινότερους τόνους. Snapshot powered by AI

«Πέρσες» του Αισχύλου - Κηποθέατρο Παπάγου

Οι «Πέρσες» του Αισχύλου, το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, επιστρέφουν στη σκηνή σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Η παράσταση φωτίζει την ανθρώπινη πλευρά του πολέμου και την οδύνη της απώλειας, μέσα από έναν μεγάλο Χορό που μεταφέρει στη σκηνή το συλλογικό τραύμα των ηττημένων.

Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

5 και 6 Σεπτεμβρίου

Η παράσταση παρουσιάζεται επίσης σε άλλους ανοιχτούς χώρους της Αττικής, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας της.

Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης

Διανομή:

Άτοσσα: Ναυπλιώτου Μαρία

Δαρείος: Καταλειφός Δημήτρης

Ξέρξης: Ροϊλός Αναστάσης

Αγγελιοφόρος: Σβήγκος Σταύρος

Χορός (αλφαβητικά): Αλεξανδρόπουλος Πάρης, Δεληθανάση Αγγελική, Δερμεντζίδης Κρητικός Γιώργος, Εξακοΐδης Γιώργος, Θεμελή Ξένια, Κισσανδράκης Γιώργος, Κωνσταντινίδης Γιώργοw, Μακρής Ντένης, Μανδρινός Δημήτρης, Μανωλάς Νίκος, Παντερμαλή Αγγελική, Πίττα Τατιάνα- Άννα, Σακελλαριάδη Πέννυ, Σωτηροπούλου Σαββίνα, Τρυφουλτσάνης Βασίλης, Τσαλίκης Βασίλης, Φύτρος Σαμψών

«Πέρσες» του Αισχύλου

«Μήδεια» - Θέατρο Πέτρας

Η «Μήδεια» του Ευριπίδη παίρνει νέα σκηνική μορφή από τον διεθνή σκηνοθέτη Nikita Milivojević. Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο, σε μια παράσταση που εστιάζει στον έρωτα, την προδοσία, την εξορία και την οριακή στιγμή όπου η ηρωίδα έρχεται αντιμέτωπη με τον ίδιο της τον εαυτό.

Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 21:00

Σκηνοθεσία-Διασκευή: Nikita Milivojević

Πρωταγωνιστούν Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης, Διονύσης Πιφέας

Στον ρόλο της Τροφού η Ρένη Πιττακή

Χορός: Ηλέκτρα Καρτάνου, Εμμανουήλ Κοντός, Ιωάννα Μπιτούνη, Κατερίνα Νταλιάνη, Μαριάμ Ρουχάτζε, Νίκος Τσιμάρας

Μουσικοί επί σκηνής:Στέλιος Κατσατσίδης, Βαγγέλης Παρασκευαΐδης

«Fatherland» - Μια ιστορία για μια δύσκολη Γερμανία

Στο «Fatherland», ο Τόμας Μαν και η κόρη του, Έρικα, συναντιούνται σε ένα διαφορετικό κεφάλαιο της ζωής τους. Πατέρας και κόρη διασχίζουν με μια μαύρη Buick μια διχασμένη και κατεστραμμένη Γερμανία, σε ένα οδικό ταξίδι που γίνεται αφορμή για να έρθουν στην επιφάνεια οικογενειακές σχέσεις, μνήμες και οι πληγές μιας ολόκληρης εποχής.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Hanns Zischler και Sandra Hüller, ενώ η ταινία φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του βραβευμένου στις Κάννες δημιουργού.

ZAMNA × PRIMER - Δύο νύχτες ηλεκτρονικής μουσικής στο ΟΑΚΑ

Το μεγάλο μουσικό ραντεβού του Σαββατοκύριακου είναι στο ΟΑΚΑ, όπου το PRIMER Music Festival συνεργάζεται για πρώτη φορά με το διεθνές ZAMNA από το Tulum του Μεξικού.

https://www.instagram.com/p/DbTO-ivDWm4/

Για δύο ημέρες, η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς ηλεκτρονικής μουσικής, με δύο stages και ένα διεθνές line-up. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου εμφανίζονται μεταξύ άλλων οι Afrojack, Armand Van Helden, Miss Monique, Mrak και Stephan Bodzin, ενώ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου τη σκυτάλη παίρνουν οι Axwell, Kölsch, Mind Against, Bedouin και Morten b2b Innellea.

ΟΑΚΑ

5 Σεπτεμβρίου

«Furious» - Η νέα σκοτεινή σειρά που αξίζει προσοχή

Η Elizabeth Meriwether, η δημιουργός του αγαπημένου «New Girl», αφήνει οριστικά πίσω της την κωμωδία και βουτά σε έναν πολύ πιο σκοτεινό κόσμο με το «Furious». Το ψυχολογικό θρίλερ της Hulu, με πρωταγωνίστρια την Emmy Rossum, ξετυλίγει μια καθηλωτική ιστορία γύρω από την εκδίκηση, τη δικαιοσύνη και τα βαθιά σημάδια που αφήνει το τραύμα, κρατώντας το μυστήριο ζωντανό μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Και τώρα που η πρώτη σεζόν ολοκληρώθηκε, τα νέα είναι ακόμη καλύτερα για τους fans, το «Furious» έχει ήδη εξασφαλίσει και δεύτερη σεζόν.

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