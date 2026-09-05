Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για τη φωτιά στα Τουρκοβούνια - Πέταξαν κροτίδες

Μαζί με τους τρεις ανήλικους συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων

Δημήτρης Δρίζος

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για τη φωτιά στα Τουρκοβούνια - Πέταξαν κροτίδες
ΕΛΛΑΔΑ
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Στη σύλληψη τριών ανηλίκων προχώρησαν οι Αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε στα Τουρκοβούνια το απόγευμα της Παρασκευής.

Οι τρεις ανήλικοι πετούσαν κροτίδες και από αυτές ξεκίνησε η πυρκαγιά, η οποία ευτυχώς τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Μαζί με τους τρεις ανήλικους συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανακριτικής διερεύνησης, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προέβησαν άμεσα σε αυτοψία του χώρου, συλλογή και αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων και λήψη καταθέσεων, με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό του σημείου έναρξης, του μηχανισμού πρόκλησης και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των μέχρι στιγμής προανακριτικών ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής τριών ανηλίκων, οι οποίοι φέρονται να προέβησαν σε ρίψη κροτίδων, από την οποία προκλήθηκε ανάφλεξη της ξηρής φυτικής καύσιμης ύλης και, ακολούθως, εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκων.

Κατά την ανάκριση, οι ανήλικοι αποδέχθηκαν την εμπλοκή τους και περιέγραψαν τις ενέργειές τους που προηγήθηκαν της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Παράλληλα, εξέφρασαν έντονη μεταμέλεια για την πράξη τους και τις συνέπειες που αυτή προκάλεσε, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα της συμπεριφοράς τους, ενώ ζήτησαν συγγνώμη για το περιστατικό. Η στάση τους αυτή καταγράφηκε στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας και συνεκτιμάται με το σύνολο των λοιπών στοιχείων της έρευνας.

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