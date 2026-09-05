Αchaia Clauss: Εικόνες καταστροφής στο κτήριο της ιστορικής οινοποιείας μετά από φωτιά

Ενα από τα ιστορικότερα τοπόσημα της Πάτρας τυλίχτηκε στις φλόγες τα ξημερώματα

Δημήτρης Δρίζος

Αchaia Clauss: Εικόνες καταστροφής στο κτήριο της ιστορικής οινοποιείας μετά από φωτιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα προκάλεσε σημαντικές ζημιές στα ιστορικά κτίρια της Achaia Clauss στην Πάτρα.
  • Η πυροσβεστική κινητοποίησε 27 πυροσβέστες και οκτώ οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Η Achaia Clauss, το παλαιότερο οινοποιείο της Ελλάδας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Πάτρας με ιστορία από το 1861.
  • Η φωτιά προέκυψε λίγες ώρες πριν τον προγραμματισμένο «Ανοιχτό Τρύγο 2026», μια εκδήλωση αφιερωμένη στα 165 χρόνια λειτουργίας του οινοποιείου.
  • Οι αρχές επικεντρώνονται τώρα στην πλήρη κατάσβεση και στην εκτίμηση των ζημιών στον ιστορικό χώρο.
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Σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί τα ιστορικά κτίρια της Αchaia Clauss, από την φωτιά που προκλήθηκε τα ξημερώματα.

Οπως φαίνεται και στα φωτογραφικά στιγμιότυπα η φωτιά προκάλασε εκτεταμένες καταστροφές , σε μια περίοδο όπου το οινοποιείο ετοιμαζόταν να ξεκινήσει την παραγωγή του.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε χώρο της Αchaia Clauss στην Πάτρα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 05:00 και αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχείρησαν συνολικά 27 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ. Στο σημείο επιχειρούν επίσης οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

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Ενα από τα ιστορικότερα τοπόσημα της Πάτρας

Η Achaia Clauss ιδρύθηκε το 1861 από τον Βαυαρό Γουστάβο Κλάους και αποτελεί το παλαιότερο οινοποιείο της Ελλάδας. Το συγκρότημα, στις παρυφές του Παναχαϊκού, έχει ταυτιστεί με τη Μαυροδάφνη και αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Πάτρας.

Στους χώρους του βρίσκονται πέτρινα κτίρια, ιστορικές κάβες και παλαιά ξύλινα βαρέλια, μεταξύ των οποίων βαρέλια Μαυροδάφνης που χρονολογούνται από το 1873.

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Η σημερινή ημέρα είχε μάλιστα ιδιαίτερο χαρακτήρα για το οινοποιείο, καθώς στις 08:00 είχε προγραμματιστεί ο «Ανοιχτός Τρύγος 2026», με τους επισκέπτες να συμμετέχουν στη συγκομιδή και στο παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών, σε μια δράση αφιερωμένη στα 165 χρόνια οινικής ιστορίας του χώρου.

Το βάρος πλέον πέφτει στην πλήρη κατάσβεση και, στη συνέχεια, στην αποτίμηση των ζημιών σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία για την Πάτρα.

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