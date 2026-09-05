Νεπάλ: Οι τουρίστες πίσω από την τραγωδία; Οι παγετώνες και ο ρόλος των... ούρων

Snapshot Οι ορειβάτες στο Έβερεστ προκαλούν τήξη του παγετώνα Khumbu κυρίως μέσω των θερμών ούρων τους που απελευθερώνονται απευθείας πάνω στον πάγο.

Κατά την ανοιξιάτικη περίοδο του 2023, πάνω από 2.000 άτομα στην Κατασκήνωση Βάσης του Έβερεστ παρήγαγαν ούρα που θεωρητικά μπορούν να προκαλέσουν τήξη περίπου 154 τόνων πάγου.

Η υπάρχουσα πρακτική συλλογής ανθρώπινων περιττωμάτων δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα των ούρων, που συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τον παγετώνα.

Οι επιστήμονες προτείνουν τη μεταφορά της Κατασκήνωσης Βάσης σε περιοχή χωρίς πάγο για να μειωθεί η ανθρωπογενής τήξη και να βελτιωθεί η βιωσιμότητα της ορειβασίας.

Το πρόγραμμα που υποχρέωνε τους ορειβάτες να επιστρέφουν σκουπίδια από το Έβερεστ καταργήθηκε λόγω παρακάμψεων, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη συσσώρευση απορριμμάτων στις υψηλότερες κατασκηνώσεις. Snapshot powered by AI

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες τουρίστες συρρέουν στα Ιμαλάια για να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη ορειβατική πρόκληση: την ανάβαση στο Έβερεστ.

Ωστόσο, νέα μελέτη προειδοποιεί ότι οι ορειβάτες καταστρέφουν άθελά τους τον παγετώνα του Έβερεστ... με τα ούρα τους.

Σε υψόμετρο 5.364 μέτρων, ο παγετώνας Khumbu είναι ένας από τους υψηλότερους παγετώνες στον κόσμο και φιλοξενεί την Κατασκήνωση Βάσης του Έβερεστ.

Σε νέα μελέτη, επιστήμονες από το Survey Department του Νεπάλ επιχείρησαν να κατανοήσουν τις επιπτώσεις που έχουν στον παγετώνα οι ορειβάτες, οι πεζοπόροι και το προσωπικό υποστήριξης.

Η ερευνητική ομάδα επικεντρώθηκε στην ανοιξιάτικη περίοδο του 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας περισσότερα από 2.000 άτομα παρέμειναν στην κατασκήνωση βάσης.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, μόνο τα ούρα των επισκεπτών θα μπορούσαν θεωρητικά να έχουν προκαλέσει την τήξη περισσότερων από 150 τόνων πάγου στον παγετώνα.

«Τα ανθρώπινα ούρα απελευθερώνονται απευθείας πάνω στον πάγο σε μεγάλα υψόμετρα, όπου η θερμοκρασία του πάγου παραμένει σταθερά κάτω από τους 0°C», εξηγούν οι ερευνητές.

«Τα ούρα, με θερμοκρασία περίπου 37°C, δηλαδή τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος, προκαλούν την τήξη του πάγου».

Από το 2003, οι ορειβάτες και οι επισκέπτες της Κατασκήνωσης Βάσης του Έβερεστ χρησιμοποιούν μπλε βαρέλια για τη συλλογή των ανθρώπινων περιττωμάτων.

Τα ούρα, ωστόσο, καταλήγουν απευθείας πάνω στον πάγο.

Μέχρι σήμερα, οι επιπτώσεις αυτής της πρακτικής στον παγετώνα Khumbu παρέμεναν ασαφείς.

Στη νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Regional Environmental Change, οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Khim Lal Gautam, επιχείρησαν να ρίξουν φως στο ζήτημα.

«Η Κατασκήνωση Βάσης του Έβερεστ (EBC), ένας κρίσιμος σταθμός για τους ορειβάτες που επιχειρούν να φτάσουν στην κορυφή του Έβερεστ, έχει γνωρίσει σημαντική αύξηση της ανθρώπινης δραστηριότητας τις τελευταίες δεκαετίες», ανέφεραν.

«Ο αυξανόμενος αριθμός ορειβατών, πεζοπόρων και προσωπικού υποστήριξης, ιδιαίτερα στην περιοχή της κατασκήνωσης, έχει εντείνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον παγετώνα Khumbu».

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ερευνητών, η μέση ημερήσια παραγωγή ούρων στην κατασκήνωση βάσης ανέρχεται σε περίπου 3,181 λίτρα ανά άτομο.

Με περίπου 2.127 ανθρώπους να παραμένουν στην κατασκήνωση βάσης για κατά μέσο όρο 50 ημέρες κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης περιόδου, η συνολική ποσότητα ούρων που απορρίφθηκε υπολογίζεται σε περίπου 338.299 λίτρα.

Θεωρητικά, αυτό σημαίνει ότι τα ούρα που απελευθερώνονται στην κατασκήνωση βάσης θα μπορούσαν να μεταφέρουν αρκετή θερμότητα ώστε να συμβάλουν στην τήξη περίπου 154 τόνων πάγου.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική επιφύλαξη.

Η εκτίμηση αυτή προϋποθέτει ότι όλη η θερμότητα που απελευθερώνεται μεταφέρεται στον πάγο, κάτι που ενδέχεται να μην συμβαίνει στην πράξη.

«Η συγκεκριμένη εκτίμηση είναι επομένως πιθανό να αντιπροσωπεύει το ανώτατο όριο, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις απώλειες θερμότητας μέσω της διήθησης στα υπολείμματα, της απορροής, της ατελούς μεταφοράς θερμότητας ή άλλων διαδικασιών απώλειας ενέργειας που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν στις πραγματικές συνθήκες του πεδίου», εξηγεί η ερευνητική ομάδα.

Με βάση τα ευρήματά τους, οι επιστήμονες ζητούν να μεταφερθεί η Κατασκήνωση Βάσης του Έβερεστ σε περιοχή χωρίς πάγο.

«Η μεταφορά της κατασκήνωσης βάσης σε μια περιοχή χωρίς πάγο θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό της ανθρωπογενούς τήξης των παγετώνων και παράλληλα να προωθήσει πιο βιώσιμες πρακτικές ορειβασίας», σημειώνουν.

«Εάν εφαρμοστεί, η μεταφορά θα μπορούσε να μειώσει την πίεση στον παγετώνα Khumbu, να ενισχύσει την ασφάλεια των αποστολών και να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού ορεινού οικοσυστήματος.

«Επιπλέον, η ταχεία τήξη των παγετώνων στην περιοχή Hindu Kush–Himalaya δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική ανησυχία για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά έχει και παγκόσμιες επιπτώσεις, όπως η συμβολή στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας».

Η νέα μελέτη έρχεται λίγο μετά την κατάργηση ενός προγράμματος που ενθάρρυνε τους ορειβάτες να κατεβάζουν μαζί τους σκουπίδια από το Έβερεστ, καθώς ορισμένοι βρήκαν τρόπους να εξαπατούν το σύστημα.

Το πρόγραμμα, που είχε τεθεί σε εφαρμογή το 2014, υποχρέωνε όσους επιχειρούσαν να ανέβουν στο βουνό να καταβάλλουν εγγύηση 4.000 δολαρίων (περίπου 2.964 λίρες), την οποία μπορούσαν να πάρουν πίσω μόνο εφόσον επέστρεφαν τουλάχιστον 8 κιλά σκουπιδιών.

Στόχος ήταν να απομακρυνθούν τα σκουπίδια που είχαν αφήσει πίσω τους προηγούμενοι ορειβάτες, μεταξύ άλλων φιάλες οξυγόνου και ανθρώπινα απόβλητα.

Ωστόσο, το πρόβλημα των σκουπιδιών «δεν έχει εξαφανιστεί».

Οι ορειβάτες κατάφεραν να παρακάμψουν το σύστημα, συλλέγοντας σκουπίδια από χαμηλότερες κατασκηνώσεις αντί από τις υψηλότερες, όπου παραμένει συσσωρευμένο το μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων.

Μιλώντας στο BBC, ο Tshering Sherpa, διευθύνων σύμβουλος της Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC), η οποία διαχειρίζεται ένα από τα σημεία ελέγχου στο Έβερεστ, εξήγησε:

«Από τις υψηλότερες κατασκηνώσεις, οι άνθρωποι συνήθως επιστρέφουν μόνο φιάλες οξυγόνου.

«Άλλα αντικείμενα, όπως σκηνές, κουτιά και συσκευασίες τροφίμων και ποτών, ως επί το πλείστον παραμένουν εκεί. Γι' αυτό και βλέπουμε τόσο μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών να συσσωρεύονται».

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