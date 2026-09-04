Πλημμύρες στο Νεπάλ: Πιθανόν να υπάρχουν κι άλλοι επιζώντες στη σήραγγα - Τουλάχιστον 1287 οι νεκροί

Νεπάλ: Πιθανότατα υπάρχουν και άλλοι επιζώντες μέσα στην υπόγεια σήραγγα από την οποία ανασύρθηκαν ζωντανοί δύο εργάτες, λένε οι Αρχές. Αυστραλοί διασώστες μεταβαίνουν στην πληγείσα χώρα

Newsroom

Πλημμύρες στο Νεπάλ: Πιθανόν να υπάρχουν κι άλλοι επιζώντες στη σήραγγα - Τουλάχιστον 1287 οι νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον .287 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Νεπάλ, με 5.083 να αγνοούνται, μεταξύ αυτών 583 ξένοι υπήκοοι.
  • Δύο εργάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί από την υπόγεια σήραγγα Τρισούλι-3, και οι αρχές θεωρούν πιθανό να υπάρχουν κι άλλοι επιζώντες.
  • Διεθνείς ομάδες διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων Αυστραλών ειδικών, συμμετέχουν στις έρευνες για επιζώντες και την αναγνώριση θυμάτων.
  • Οι ζημιές σε ακίνητα και υποδομές υπολογίζονται σε 2,56 δισεκατομμύρια δολάρια, με το κόστος αποκατάστασης να εκτιμάται στα 52,6 εκατομμύρια δολάρια.
  • Η ανοικοδόμηση θα περιλαμβάνει περίπου 20.000 σπίτια, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
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Η καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα στις 26 Αυγούστου στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.287 ανθρώπους, με τον αριθμό των αγνοουμένων να έχει εκτοξευθεί σε 5.083 --ανάμεσά τους 583 ξένοι υπήκοοι-- σύμφωνα με έναν νέο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύτηκε σήμερα από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

Σωστικά συνεργεία κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς δυο εργάτες που ήταν παγιδευμένοι μέσα στην υπόγεια σήραγγα Τρισούλι-3 στο βόρειο τμήμα της χώρας και όπως ισχυρίστηκε ένας βουλευτής της κυβερνώσας συμμαχίας της χώρας πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι επιζώντες μέσα σε αυτήν.Αμέσως μετά την καταστροφή, οι αρχές του Νεπάλ είχαν εκτιμήσει πως ήταν πιθανό να βρίσκονταν παγιδευμένοι περίπου 100 εργαζόμενοι στη σήραγγα.

Τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης ως σήμερα δεν είχαν καταφέρει να βρουν παρά μόνο πτώματα σε σήραγγες γεμάτες νερό και λάσπη, αφού διάνοιξαν δρόμο με δυσκολία, χρησιμοποιώντας σε πολλές περιπτώσεις εκρηκτικά και βαριά μηχανήματα. Δεκάδες μέλη σωστικών συνεργείων, με τη βοήθεια ειδικών που έχουν σταλεί από τις αρχές της Ινδίας, της Κίνας και της Νότιας Κορέας, συνεχίζουν να σκάβουν ασταμάτητα εδώ και μια εβδομάδα σε διάφορες σήραγγες όπου πιστεύεται πως θάφτηκαν εκατοντάδες εργαζόμενοι εξαιτίας της πλημμύρας, σε διάφορες τοποθεσίες όπου λειτουργούσαν ή κατασκευάζονταν υδροηλεκτρικοί σταθμοί ή φράγματα.

Σήμερα εξάλλου Αυστραλοί ειδικοί στη διαχείριση καταστροφών αναχώρησαν για το Νεπάλ για να συνδράμουν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης για τυχόν επιζώντες καθώς η αυστραλιανή κυβέρνηση εξέφρασε "σοβαρές ανησυχίες" για την κατάσταση των 36 αγνοούμενων υπηκόων της.

Μια 15μελής Αυστραλιανή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών, αποτελούμενη κυρίως από πιλότους drone από τις κρατικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αναπτύχθηκε έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης του Νεπάλ, ανέφεραν οι αρχές.Επτά ειδικοί στην αναγνώριση θυμάτων καταστροφών της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας αναμένεται επίσης να φτάσουν στο Νεπάλ αύριο Σάββατο.Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Ουόνγκ δήλωσε ότι 19 Αυστραλοί βρίσκονται ήδη στο Νεπάλ, συμπεριλαμβανομένων προξενικών υπαλλήλων, ανθρωπιστικής αστυνομίας και προσωπικού άμυνας και αστυνομίας.Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι χρειάζεται διεθνής βοήθεια σε εξειδικευμένους και τεχνικούς τομείς.

Οι τοπικές αρχές έχουν δηλώσει ότι οι πιθανότητες εύρεσης επιζώντων μειώνονται, αλλά οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται κατά μήκος των συνόρων με την Κίνα.Ορισμένοι συγγενείς αγνοούμενων Αυστραλών έχουν επίσης ταξιδέψει στο Νεπάλ για να πραγματοποιήσουν τις δικές τους έρευνες, ανέφεραν τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.Στις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ χάθηκαν ακίνητα, κατοικίες και υποδομές αξίας τουλάχιστον 2,56 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως δήλωσε σήμερα στο Reuters ο επικεφαλής της αρμόδιας για τις καταστροφές αρχής της χώρας.

Στα πρώτα στάδια της ανάκαμψης από την καταστροφή, το εκτιμώμενο κόστος για την κατασκευή δρόμων και προσωρινών καταλυμάτων, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα ανέλθει σε περίπου 52,6 εκατομμύρια δολάρια, δήλωσε ο Ντάρμα Ρατζ Ουπρέτι, επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών.«Αυτά είναι εκτιμώμενα ποσά. Τα έχουμε υπολογίσει σε συντονισμό με διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες και τμήματα», δήλωσε ο Ουπρέτι, προσθέτοντας ότι σύντομα θα γίνει λεπτομερής αξιολόγηση.Το Νεπάλ θα χρειαστεί να ανοικοδομήσει περίπου 20.000 σπίτια σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες, δήλωσε ο Ουπρέτι χθες Πέμπτη, με τουλάχιστον 7.500 από αυτά τα σπίτια να έχουν καταστραφεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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