Κρήτη: Ανήλικη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. οι δύο δράστες

Snapshot Μια ανήλικη στην Κρήτη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, όπου ο δράστης προσποιήθηκε λογιστή και απέσπασε χρυσαφικά αξίας περίπου 12.000 ευρώ.

Η ανήλικη ακολούθησε τις οδηγίες και άφησε τα χρυσαφικά σε σημείο έξω από το σπίτι της.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Χερσονήσου εντόπισαν και συνέλαβαν δύο άνδρες, 22 και 49 ετών, με τα κλοπιμαία σε κοντινή περιοχή.

Οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις και αναζητούνταν για αντίστοιχη υπόθεση στο Ρέθυμνο.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν οι δράστες εμπλέκονται σε άλλες περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης. Snapshot powered by AI

Μια διαφορετική περίπτωση τηλεφωνικής απάτης απασχολεί τις Αρχές στην Κρήτη, καθώς αυτή τη φορά θύμα δεν ήταν ηλικιωμένος, αλλά ένα ανήλικο κορίτσι από τη Χερσόνησο.

Ο δράστης τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της οικογένειας και, προσποιούμενος τον λογιστή τους, δημιούργησε την εντύπωση ότι υπήρχε σοβαρή φορολογική εκκρεμότητα που έπρεπε να διευθετηθεί άμεσα, όπως αναφέρει το Neakriti.gr.

Με αυτό το πρόσχημα, ζήτησε από την ανήλικη να συγκεντρώσει χρυσαφικά της οικογένειας, συνολικής αξίας περίπου 12.000 ευρώ, και να τα τοποθετήσει σε μια τσάντα έξω από την κατοικία, σε σημείο που της υπέδειξαν.

Η ανήλικη, χωρίς να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απάτη, ακολούθησε τις οδηγίες και άφησε την τσάντα με τα χρυσαφικά στο σημείο που της είχαν υποδείξει.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, σε συνδυασμό με τις περιγραφές που είχαν στη διάθεσή τους για τους δράστες, οδήγησε στον εντοπισμό τους λίγο αργότερα σε κοντινή περιοχή. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν μαζί με τα κλοπιμαία και συνελήφθησαν.

Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 22 και 49 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες φέρεται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις, ενώ αναζητούνταν από τις Αρχές του Ρεθύμνου για αντίστοιχη υπόθεση.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης.