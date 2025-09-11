Προφυλακιστέος ο 20χρονος γιος επιχειρηματία για την καταδίωξη στο Περιστέρι

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 20χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία, που φέρεται να εμπλέκεται στην καταδίωξη που σημειώθηκε στο Περιστέρι. Αντιμετωπίζει τα αδικαίωτα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, επικίνδυνης οδήγησης, απείθειας και βίας κατά υπαλλήλων.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν αντιλήφθηκε πως οι άνδρες που του έκαναν σήμα να σταματήσει ήταν αστυνομικοί, καθώς κινούνταν με συμβατικό όχημα. Όπως είπε, τρόμαξε όταν τους είδε να τον σημαδεύουν με τα όπλα και πανικοβλήθηκε.

Την ίδια ώρα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος. Ο ίδιος υποστήριξε ότι σταμάτησε άμεσα το όχημά του μόλις αντιλήφθηκε πως επρόκειτο για αστυνομικό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης