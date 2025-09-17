Κρήτη: Στη φυλακή ο «φαντομάς» σεκιουριτάς για υπεξαίρεση 1,3 εκατ. ευρώ

Σε κλίμα έντασης πήρε το δρόμο για την φυλακή, αργά το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9), ο 55χρονος σεκιουριτάς που είχε αρπάξει 1,3 εκατ. ευρώ από το χρηματοκιβώτιο της εταιρείας σεκιούριτι, η οποία ανεφοδίαζε τα ATΜ σε μετρητά.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η τελική απόφαση του δικαστηρίου προκάλεσε την αντίδραση του κατηγορουμένου ο οποίος μάλιστα αρνήθηκε να επανειλημμένα να φορέσει χειροπέδες και να ακολουθήσει αστυνομικούς και σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ώστε να μεταχθεί στην φυλακή.

Ο 55χρονος στη διάρκεια της δίκης και στην απολογία του για μία ακόμη φορά υποστήριξε ότι ήταν εθισμένος στον τζόγο και πήρε τα χρήματα για να πληρώσει τους τοκογλύφους, στους οποίους χρωστούσε το τεράστιο ποσό που υπεξαίρεσε.

