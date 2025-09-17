Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο με 8χρονους διαρρήκτες να μπαίνουν σε καφέ και να αρπάζουν τις εισπράξεις

«Δεν έσπασαν τίποτα, ήπιαν τους χυμούς τους. Πέταξαν και το πλαστικό στα σκουπίδια, έφυγαν κύριοι», ανέφερε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

Newsbomb

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο με 8χρονους διαρρήκτες να μπαίνουν σε καφέ και να αρπάζουν τις εισπράξεις
Glomex/MEGA
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ηλικές των διαρρηκτών προβληματίζουν... Μικρά παιδιά έχουν «ανοίξει» εστιατόριο στην Πάτρα και αρπάζουν τα χρήματα που βρίσκουν στο ταμείο.

Πρόκειται για ανήλικους διαρρήκτες Ρομά, που λίγες μέρες νωρίτερα, είχαν συλληφθεί ξανά για ένα χτύπημα – καρμπόν στο ίδιο κατάστημα στην Πάτρα, όμως τους άφησαν ελεύθερους.

«Δεν έσπασαν τίποτα, ήπιαν τους χυμούς τους. Πέταξαν και το πλαστικό στα σκουπίδια, έφυγαν κύριοι», ανέφερε στο MEGA ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο ένας από τους τρεις, είχε μπει από το παράθυρο του μπάνιου.

«Παραβίασαν ένα παράθυρο του μπάνιου, μπήκε ο μικρός μέσα, άνοιξε στους άλλους δύο από μέσα, μπήκαν και μου πήραν το ταμείο».

Ο επιχειρηματίας δηλώνει απροστάτευτος. Όπως λέει, τα ίδια άτομα είχαν συλληφθεί τρεις μέρες νωρίτερα, όταν και τότε είχαν εισβάλει στο κατάστημά του. «Τους βρήκα που κοιμόντουσαν στρωματσάδα, ήταν δύο μεγάλοι και 6 πιτσιρίκια».

Ανήλικοι Ρομά, όπως λέει, ηλικίας 8, 10 και 13 ετών που κατάφεραν να του αποσπάσουν περίπου 200 ευρώ. «Περνάγαν από έξω και μας έκαναν κ@@δάχτυλο. Είναι ελεύθεροι όλοι, δεν τους πειράζει κανένας».

Αρχηγός συμμορίας ετών 7

Η ίδια συμμορία, με αρχηγό έναν 7χρονο, έχει διαρρήξει και άλλο μαγαζί στην παραλιακή της Πάτρας. «Επειδή έχω τζαμένιες πόρτες, οι οποίες κάτω έχουν ασφάλειες, είναι σαν φυσαρμόνικα, όταν τις μάζευα στην άκρη και αυτά (τα παιδιά) ερχόντουσαν στην άκρη και πρέπει να έκλεβαν την ασφάλεια, την έβγαζαν δηλαδή. Έχει ένα στρογγυλό πράγμα το οποίο το ξεβιδώνεις και βιδώνεις. Έχω σύνολο 20 πόρτες, είχαν κλέψει τις ασφάλειες από τις 2 πόρτες που είναι πολύ εύκολο να το κάνεις αλλά και πάνω στη δουλειά δεν δίνεις σημασία», λέει ο επιχειρηματίας στο MEGA.

«Το είχαν αφήσει και πήγαιναν, κλωτσούσαν την πόρτα, το κάτω μέρος της και ανοίγανε λίγο τη χαραμάδα, έμπαινε μέσα το πιτσιρίκι. Είχαν δει ότι στο μπαρ έχω το ταμείο που έδινα ρέστα, είναι πολύ μελετημένο. Αυτά είχαν έρθει εν λειτουργία μαγαζιού, να πάρουν ένα νερό, να πάρουν ένα καλαμάκι, είχαν δει ότι ο μπάρμαν έκανε μία κίνηση και είχε ένα κουτί που είχε μέσα τα λεφτά που χάλαγε στον κόσμο. Μπήκανε στο μπαρ, δεν ψάχνανε το μαγαζί, άρα είχαν δει ότι εκεί πέρα στο μπαρ υπάρχει ένα κουτί», σημειώνει.

«Τις 4 φορές (μου έκλεψαν) χρήματα και τη μία φορά επειδή είχαμε τα PDA που είναι κινητά, πήραν και τα κινητά», συμπληρώνει.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:48ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Aγόρασε κρουασάν από σούπερ μάρκετ και βρήκε μέσα ζωύφια και μούχλα

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Οι εντυπωσιακοί Βοιωτοί «πάτησαν» τον «Δικέφαλο του Βορρά»

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός -Τροχαίο ατύχημα στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Από το τιμόνι του Playboy στα χαρακώματα της Ουκρανίας - Η απίστευτη ιστορία του Βλαντιμίρ Λιαπόροφ

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0: Νίκη «ανάσα» με σκόρερ Ντέσερς

19:34LIFESTYLE

Η ώρα του GNTM-Η μεγάλη επιστροφή και ο ρόλος της Παπαγεωργίου

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Αερογέφυρα ελπίδας Λονδίνου-Γάζας: Τραυματισμένα παιδιά μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στη Βρετανία

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Πάφος: Η «ερυθρόλευκη» πρεμιέρα στη League Phase του Champions League

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

19:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απογοητευμένος ο Μίλτος Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου»

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Χθες το βράδυ κλήθηκε για συνδρομή, το σύνολο της δύναμης της πόλης» - Καμπανάκι κινδύνου από τους Αστυνομικούς για τους μετανάστες

19:19LIFESTYLE

STAR: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά «Τα Φαντάσματα»

19:15ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ξανά στο γήπεδο με την ΠΑΕ Κηφισιά για 3η χρονιά

19:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός - Πάφος: Βασικός ο Ποντένσε - Οι ενδεκάδες

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Παπαδόπουλος έξω από την Εθνική Πινακοθήκη: «Βεβηλώνουν την πίστη μας με πορνογραφικά βίντεο»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Σε 15χρονη ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στο Tesla γνωστού ράπερ

19:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Στη φυλακή ο «φαντομάς» σεκιουριτάς για υπεξαίρεση 1,3 εκατ. ευρώ - Καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθειρξης

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Μπλόκο» στο ελεύθερο εμπόριο με το Ισραήλ ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες - Αθλήτης που καίγεται στο ζέσταμα ο Αλέξης Τσίπρας»

18:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα και Λιβύη επανεκκινούν τις διαβουλεύσεις για οριοθέτηση της ΑΟΖ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες - Αθλήτης που καίγεται στο ζέσταμα ο Αλέξης Τσίπρας»

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

19:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απογοητευμένος ο Μίλτος Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου»

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με μηχανή - Νεκρός ένας 29χρονος, τρεις συλλήψεις

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ για συνάντηση με Βασιλιά Κάρολο: «Με "ζάλισε", δεν σταματούσε να μιλάει»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

19:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός - Πάφος: Βασικός ο Ποντένσε - Οι ενδεκάδες

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο αντάρτικο στην Βουλή: Ο Στράτος Σιμόπουλος απειλει να καταψηφίσει τη νομοθετική ρύθμιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ