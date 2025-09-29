Αλβανοί, Τούρκοι και Πακιστανοί: Ποιοι είναι οι περισσότεροι αλλοδαποί κρατούμενοι
Το Newsbomb παρουσιάζει τα πιο πρόσφατα στοιχεία, καθώς και την «εθνογραφία» των ελληνικών φυλακών
Ρεκόρ κρατουμένων καταγράφεται φέτος στις ελληνικές φυλακές, με τους φυλακισμένους να ανέρχονται στους 12.929 - σύμφωνα με την τελευταία απογραφή που έγινε χθες, 24/9/2025. Περισσότεροι από τους μισούς είναι αλλοδαποί, ενώ έχει σημασία και η εθνογραφία τους.
Θυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στο βήμα του ΟΗΕ αναφέρθηκε στο μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών κρατουμένων σε ευρωπαϊκές φυλακές, μεταξύ αυτών και στη χώρα μας, σημειώνοντας ότι το 54% των έγκλειστων είναι αλλοδαποί - ήταν σχετικά ακριβής στα στοιχεία του, καθώς σύμφωμα με τα δεδομένα που παρουσιάζει το Newsbomb, το ακριβές ποσοστό ανέρχεται στο 51%.
Σημειώνεται ότι το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας έχει ξεπεράσει τα όριά του, καθώς η πληρότητα στις φυλακές ανέρχεται στο 120,12% - σημαντική αύξηση από τις αρχές του έτους, οπότε και η πληρότητα έφτανε στο 106,70%. Ενδεικτικά, οι χώρες με την υψηλότερη πληρότητα είναι η Κύπρος 132%, η Γαλλία 123% και η Ιταλία λίγο πιο κάτω από εμάς με 118%.
Από τους φυλακισμένοι, Έλληνες είναι οι 6.389 (4.896 οι κατάδικοι και 1.492 οι υπόδικοι).
Αλλοδαποί είναι οι 6.540 (4.864 οι κατάδικοι και 1.676 οι υπόδικοι). Το 2015 ο αριθμός των αλλοδαπών κρατουμένων ήταν λίγο υψηλότερος και ανερχόταν στους 6.882.
Οι περισσότεροι, που αποτελούν μάλιστα σχεδόν το 25%, είναι οι κρατούμενοι αλβανικής υπηκόοτητας και ακολουθούν οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί.
Μεταξύ των αλλοδαπών φυλακισμένων καταγράφονται 107 διαφορετικές υπηκοότητες.
Οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες:
- Αλβανική: 1.517 κρατούμενοι
- Τουρκική: 517 κρατούμενοι
- Πακιστανική: 501 κρατούμενοι
- Συριακή: 464 κρατούμενοι
- Αιγυπτιακή: 398 κρατούμενοι
- Αφγανική: 287 κρατούμενοι
- Γεωργιανή: 286 κρατούμενοι
- Βουλγάρικη: 272 κρατούμενοι
Ο αριθμός των φυλακισμένων και το ποσοστό πληρότητας την τελευταία δεκαετία:
2015: 11.798 κρατούμενοι, ποσοστό πληρότητας 119,34%
2019: 10.654 κρατούμενοι, ποσοστό πληρότητας 107,24%
02/1/2025: 11.484 κρατούμενοι, ποσοστό πληρότητας 106,70%
24/9/2025: 12.929 κρατούμενοι, ποσοστό πληρότητας 120,12%