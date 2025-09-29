Αλβανοί, Τούρκοι και Πακιστανοί: Ποιοι είναι οι περισσότεροι αλλοδαποί κρατούμενοι

Ρεκόρ κρατουμένων καταγράφεται φέτος στις ελληνικές φυλακές, με τους φυλακισμένους να ανέρχονται στους 12.929 - σύμφωνα με την τελευταία απογραφή που έγινε χθες, 24/9/2025. Περισσότεροι από τους μισούς είναι αλλοδαποί, ενώ έχει σημασία και η εθνογραφία τους.

Θυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στο βήμα του ΟΗΕ αναφέρθηκε στο μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών κρατουμένων σε ευρωπαϊκές φυλακές, μεταξύ αυτών και στη χώρα μας, σημειώνοντας ότι το 54% των έγκλειστων είναι αλλοδαποί - ήταν σχετικά ακριβής στα στοιχεία του, καθώς σύμφωμα με τα δεδομένα που παρουσιάζει το Newsbomb, το ακριβές ποσοστό ανέρχεται στο 51%.

Σημειώνεται ότι το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας έχει ξεπεράσει τα όριά του, καθώς η πληρότητα στις φυλακές ανέρχεται στο 120,12% - σημαντική αύξηση από τις αρχές του έτους, οπότε και η πληρότητα έφτανε στο 106,70%. Ενδεικτικά, οι χώρες με την υψηλότερη πληρότητα είναι η Κύπρος 132%, η Γαλλία 123% και η Ιταλία λίγο πιο κάτω από εμάς με 118%.

Από τους φυλακισμένοι, Έλληνες είναι οι 6.389 (4.896 οι κατάδικοι και 1.492 οι υπόδικοι).

Αλλοδαποί είναι οι 6.540 (4.864 οι κατάδικοι και 1.676 οι υπόδικοι). Το 2015 ο αριθμός των αλλοδαπών κρατουμένων ήταν λίγο υψηλότερος και ανερχόταν στους 6.882.

Οι περισσότεροι, που αποτελούν μάλιστα σχεδόν το 25%, είναι οι κρατούμενοι αλβανικής υπηκόοτητας και ακολουθούν οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί.

Μεταξύ των αλλοδαπών φυλακισμένων καταγράφονται 107 διαφορετικές υπηκοότητες.

Οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες:

Αλβανική: 1.517 κρατούμενοι Τουρκική: 517 κρατούμενοι Πακιστανική: 501 κρατούμενοι Συριακή: 464 κρατούμενοι Αιγυπτιακή: 398 κρατούμενοι Αφγανική: 287 κρατούμενοι Γεωργιανή: 286 κρατούμενοι Βουλγάρικη: 272 κρατούμενοι

Ο αριθμός των φυλακισμένων και το ποσοστό πληρότητας την τελευταία δεκαετία:

2015: 11.798 κρατούμενοι, ποσοστό πληρότητας 119,34%

2019: 10.654 κρατούμενοι, ποσοστό πληρότητας 107,24%

02/1/2025: 11.484 κρατούμενοι, ποσοστό πληρότητας 106,70%

24/9/2025: 12.929 κρατούμενοι, ποσοστό πληρότητας 120,12%