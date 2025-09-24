Οι φυλακές της χώρας ξεχειλίζουν: Οι μισοί κρατούμενοι είναι αλλοδαποί και το 25% είναι υπόδικοι

Ο Τραμπ κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι το 54% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί, ένας αριθμός που δεν απέχει ιδιαίτερα από την πραγματικότητα όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία που κατάφερε να εξασφαλίσει το newsbomb.

Mε βάση λοιπόν τον επίσημο συγκεντρωτικό πίνακα των φυλακών της χώρας αποκαλύπτεται μια …σιωπηλή κρίση που διογκώνεται χρόνο με τον χρόνο με τις φυλακές να λειτουργούν στο «κόκκινο».

11.484 κρατούμενοι στις φυλακές της χώρας

Ο συνολικός αριθμός κρατουμένων το 2025 ξεπερνά τις 11.000, αριθμός που παραπέμπει στις χειρότερες περιόδους συμφόρησης της τελευταίας 10ετίας.Ενδεικτικό είναι πως το 2016 οι κρατούμενοι ήταν 9.611 και σήμερα εκτοξεύονται στους 11.484.

Το 52% των κρατουμένων είναι αλλοδαποί

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η παρουσία αλλοδαπών: σχεδόν οι μισοί κρατούμενοι, δηλαδή το 52% του συνόλου των κρατουμένων στις φυλακές είναι ξένης υπηκοότητας. Συγκεκριμένα πίσω από τα κάγκελα βρίσκονται 5.973 αλλοδαποί. Ο μικρότερος αριθμός σε κρατουμένους με ξένη υπηκοότητα κατεγράφη το 2017 (5.195) ενώ ο υψηλότερος το 2015 (6.882)

Το 1/4 των κρατουμένων περιμένει να δικαστεί

Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 2.900 παραμένουν προφυλακισμένοι, χωρίς να έχει εκδοθεί ακόμη τελεσίδικη απόφαση. Πρόκειται για σχεδόν το ένα τέταρτο των κρατουμένων.

Σταθερά υψηλός παραμένει και ο αριθμός των γυναικών, με πάνω από 600 το 2025, τη στιγμή που το 2015 ήταν 572.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική όταν μιλάμε για νέους. Στην κατηγορία 18-25 ετών έχει καταγραφεί ανησυχητική αύξηση. Από 957 το 2021, έφτασαν το 2025 τους 1.382.

Η μάστιγα των ναρκωτικών γεμίζει τα κελιά

Τα ναρκωτικά αποτελούν μόνιμη πληγή. Πάνω από 2.000 κρατούμενοι εκτίουν ποινές σχετικές με παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, καθιστώντας τη συγκεκριμένη κατηγορία μία από τις πλέον «παραγωγικές» για το σωφρονιστικό σύστημα.Σε σχέση με πέρυσι η αύξηση είναι περίπου 10 % .Παρά τις επιχειρήσεις και τις κατασχέσεις, η «ναρκο-οικονομία» συνεχίζει να τροφοδοτεί τα κελιά.

Παράλληλα, 744 άτομα εκτίουν ισόβιες καθείρξεις. Το 2015 οι ισοβίτες ήταν 982, το 2020 ήταν 969, και σήμερα είναι 744. Παρά τη μείωση, ο αριθμός παραμένει εξαιρετικά υψηλός για μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αύξηση προφυλακίσεων με ποινές μικρής διάρκειας .Από το 2020 έως σήμερα, οι καταδίκες έως 2 έτη εκτοξεύονται.

Ενδεικτικά, το 2015 καταγράφηκαν 178 καταδίκες από 1 έως 2 χρόνια· το 2025 ο αριθμός αυτός υπερδιπλασιάστηκε και φτάνει τις 415.

Στις ποινές από 2 έως 5 έτη, η αύξηση είναι επίσης εκρηκτική: από 446 το 2015, σε 1.018 το 2025. Το 2015 υπήρχαν μόλις 66 κρατούμενοι με ποινή μέχρι 6 μήνες· το 2025 ο αριθμός είναι σχεδόν τετραπλάσιος, 247.

Το ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα μοιάζει περισσότερο με "αποθήκη ψυχών" παρά με χώρο επανένταξης. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν με βάση τα παραπάνω στοιχεία είναι:

1. Το σύνολο των κρατουμένων κινείται σταθερά σε πενταψήφια νούμερα επιβεβαιώνοντας ότι οι φυλακές λειτουργούν μόνιμα πάνω από τα όρια τους .

2. Οι αλλοδαποί κρατούμενοι αποτελούν σταθερά μια από τις μεγαλύτερες κατηγορίες κάτι που αντικατοπτρίζει τις έντονες μεταναστευτικές ροές και την εμπλοκή τους σε σοβαρά αδικήματα.

3. Οι υπόδικοι , δηλαδή όσοι δεν έχουν ακόμη καταδικαστεί αλλά παραμένουν φυλακισμένοι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους, συνθέτουν ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού των φυλακών αποκαλύπτοντας τις καθυστερήσεις και τα δομικά προβλήματα του ελληνικού δικαστικού συστήματος

Η εικόνα αυτή δεν είναι απλά νούμερα και στατιστική αλλά η απόδειξη μιας «βόμβας» που τροφοδοτείται καθημερινά και είναι έτοιμη να εκραγεί.