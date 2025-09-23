Σωστά τα στοιχεία του Ντόναλντ Τραμπ: Το 55% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί

Πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ

Newsbomb

Σωστά τα στοιχεία του Ντόναλντ Τραμπ: Το 55% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ειδική αναφορά στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στην ομιλία του αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά του πληθυσμού των φυλακών της χώρας μας.

«Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το 2024 σχεδόν το 50% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές ήταν ξένοι υπήκοοι ή μετανάστες. Στην Αυστρία, ο αριθμός ήταν 53%. Στην Ελλάδα, 54%. Στην Ελβετία, 72%. Όταν οι φυλακές σας γεμίσουν με τους λεγόμενους αιτούντες άσυλο που ανταποδίδουν την καλοσύνη με το έγκλημα, ήρθε η ώρα να τερματίσετε το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων. Πρέπει να το τελειώσετε τώρα», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: «Το 55% είναι αλλοδαποί»

Από τον Ιούλιο του 2019, η αρμοδιότητα για τα σωφρονιστικά καταστήματα έχει περάσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. «Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, το 55% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί. Κυρίως: Αλβανοί, Αλγερινοί, Μαροκινοί, Αφγανοί, Πακιστανοί, Τούρκοι, Ιρακινοί και Γεωργιανοί», επισημαίνουν πηγές της Κατεχάκη.

1 στους 5 κρατούμενους στην ΕΕ είναι αλλοδαπός

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα της Eurostat, το 2023 ένας στους πέντε κρατούμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αλλοδαπή ιθαγένεια στη χώρα αναφοράς. Στις χώρες της Ε.Ε., το ποσοστό των κρατουμένων με αλλοδαπή ιθαγένεια στη χώρα αναφοράς (20,6%) ήταν σχεδόν το ίδιο με το ποσοστό του 2022 (20,4%). Το ποσοστό των κρατουμένων με αλλοδαπή ιθαγένεια ποικίλλει μεταξύ των 27 κρατών-μελών. Το υψηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στο Λουξεμβούργο (75,7%), ακολουθούμενο από την Ελλάδα (54,3%) και την Κύπρο (56,7%). Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Ρουμανία (1,1%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (2,9%) και τη Λετονία (3,5%).

Τα τελευταία επίσημα στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής δείχνουν ότι σήμερα ο αριθμός των κρατουμένων σε όλες τις φυλακές στην Ελλάδα είναι αθροιστικά 12.926. Αυτό σημαίνει ότι στα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα συνολικά περίπου 7.000 αλλοδαποί και 6.000 Έλληνες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:01ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Αναφορές για έκρηξη στο Όσλο

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Coldplay: Μία παράξενη ανατροπή - Το φιλί του παράνομου ζευγαριού ήταν «φιλικό»

22:48ΚΟΣΜΟΣ

«Εκστρατεία μαζικών δολοφονιών» στο Ιράν - Τουλάχιστον 1.000 εκτελέσεις μέχρι στιγμής, σε μία εβδομάδα 9 κάθε μέρα

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Με σοβαρότητα και… ροτέισον ο Άρης έκανε το «2 στα 2» - Η βαθμολογία της League Phase

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος ο άνδρας που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: «Εάν το Ισραήλ επιτεθεί στο τζαμί Αλ-Άκσα, θα διευρύνει τον πόλεμο»

22:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (25/9)

22:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εγκαινιάστηκε στην Ικαρία η αποκατεστημένη Ιερά Μονή Οσίας Θεοκτίστης

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστοί τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (23/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Με μοναδικό απόντα τον Πέλκα | Η αποστολή του Λουτσέσκου

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Ουκρανία, με υποστήριξη της ΕΕ, μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της

21:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επαφές με τους ηγέτες Αζερμπαϊτζάν, Αιγύπτου, Σιέρα Λεόνε και Υεμένης

21:55ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot (23/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 120.000.000 ευρώ

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ μόνον αν σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα

21:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Έβγαλε τα τακούνια και εμφανίστηκε με… παντοφλάκια

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Σωστά τα στοιχεία του Ντόναλντ Τραμπ: Το 55% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απαντά σε Τραμπ - «Δεν θα υποχωρήσουμε στις πιέσεις»

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο o θάνατος νεαρής πρώην αναλύτριας της JP Morgan στην έπαυλη playboy μπάρμαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Ουκρανία, με υποστήριξη της ΕΕ, μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Προσοχή στις μεταφορές χρημάτων – Πότε θεωρούνται εισόδημα και πώς να αποφύγετε τις παγίδες

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

21:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Έβγαλε τα τακούνια και εμφανίστηκε με… παντοφλάκια

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στον ΟΗΕ: Τι είπε για μετανάστευση που «καταστρέφει την Ευρώπη» και τις φυλακές στην Ελλάδα

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: «Εάν το Ισραήλ επιτεθεί στο τζαμί Αλ-Άκσα, θα διευρύνει τον πόλεμο»

20:26LIFESTYLE

Άννα Κορακάκη: Αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε τον σύντροφό της

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου εγκλωβίστηκε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τη θάλασσα 

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος ο άνδρας που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ όταν πήγαν να ανέβουν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ - Βίντεο

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Με σοβαρότητα και… ροτέισον ο Άρης έκανε το «2 στα 2» - Η βαθμολογία της League Phase

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν στον ΟΗΕ: Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία στα ενεργειακά με την Ελλάδα και περιμένουμε ίδια αντιμετώπιση

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Δηκτική απάντηση Ρούμπιο σε Ερντογάν: Οι ηγέτες παρακαλούν να συναντήσουν τον Τραμπ και να κάνουν χειραψία μαζί του

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Σωστά τα στοιχεία του Ντόναλντ Τραμπ: Το 55% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Θέμα χρόνου να κληθεί στο Ανθρωποκτονιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ