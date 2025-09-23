Σωστά τα στοιχεία του Ντόναλντ Τραμπ: Το 55% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί

Στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ειδική αναφορά στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στην ομιλία του αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά του πληθυσμού των φυλακών της χώρας μας.

«Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το 2024 σχεδόν το 50% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές ήταν ξένοι υπήκοοι ή μετανάστες. Στην Αυστρία, ο αριθμός ήταν 53%. Στην Ελλάδα, 54%. Στην Ελβετία, 72%. Όταν οι φυλακές σας γεμίσουν με τους λεγόμενους αιτούντες άσυλο που ανταποδίδουν την καλοσύνη με το έγκλημα, ήρθε η ώρα να τερματίσετε το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων. Πρέπει να το τελειώσετε τώρα», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: «Το 55% είναι αλλοδαποί»

Από τον Ιούλιο του 2019, η αρμοδιότητα για τα σωφρονιστικά καταστήματα έχει περάσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. «Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, το 55% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί. Κυρίως: Αλβανοί, Αλγερινοί, Μαροκινοί, Αφγανοί, Πακιστανοί, Τούρκοι, Ιρακινοί και Γεωργιανοί», επισημαίνουν πηγές της Κατεχάκη.

1 στους 5 κρατούμενους στην ΕΕ είναι αλλοδαπός

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα της Eurostat, το 2023 ένας στους πέντε κρατούμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αλλοδαπή ιθαγένεια στη χώρα αναφοράς. Στις χώρες της Ε.Ε., το ποσοστό των κρατουμένων με αλλοδαπή ιθαγένεια στη χώρα αναφοράς (20,6%) ήταν σχεδόν το ίδιο με το ποσοστό του 2022 (20,4%). Το ποσοστό των κρατουμένων με αλλοδαπή ιθαγένεια ποικίλλει μεταξύ των 27 κρατών-μελών. Το υψηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στο Λουξεμβούργο (75,7%), ακολουθούμενο από την Ελλάδα (54,3%) και την Κύπρο (56,7%). Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Ρουμανία (1,1%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (2,9%) και τη Λετονία (3,5%).

Τα τελευταία επίσημα στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής δείχνουν ότι σήμερα ο αριθμός των κρατουμένων σε όλες τις φυλακές στην Ελλάδα είναι αθροιστικά 12.926. Αυτό σημαίνει ότι στα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα συνολικά περίπου 7.000 αλλοδαποί και 6.000 Έλληνες.

