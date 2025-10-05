Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: Πέντε προφυλακίσεις για φορολογικές απάτες

Άγγελος Βουράκης

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους που απολογήθηκαν ενώπιον του 32ου ανακριτή, έπειτα από μαραθώνια διαδικασία που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής. Η υπόθεση αφορά εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε στήσει δίκτυο φορολογικών απατών με σκοπό την παράνομη επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών από ΦΠΑ και παρακρατηθέντες φόρους εισοδήματος.

Μεταξύ των προσωρινά κρατουμένων βρίσκεται και ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος, ο οποίος φέρεται να είχε οργανώσει τη δράση του δικτύου μέσω δεκάδων εικονικών εταιρειών. Από την έρευνα προκύπτει ότι, την περίοδο 2023–2025, ο αριθμός των εταιρειών-«βιτρίνα» ξεπερνούσε τις 370, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι αγγίζει τα 4.957.276 ευρώ.

Παράλληλα, εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενων φόρων ύψους 3.771.005 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που σχετίζεται με την ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης φόρων από το Δημόσιο ανέρχεται σε 12.132.695 ευρώ.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν επίσης ο αδελφός του φερόμενου αρχηγού –δημοτικός υπάλληλος–, ένα φιλικό του πρόσωπο που εμφανίζεται ως διαχειριστής κατασκευαστικής εταιρείας, καθώς και δύο ακόμα κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν εμπλοκή στις εικονικές εταιρείες. Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας εξ αυτών, που θα φέρει «βραχιολάκι» ηλεκτρονικής επιτήρησης, τραυματίστηκε ελαφρά μετά από πτώση από τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή και έκδοση – αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες σε δεύτερο στάδιο, όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία.

Ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, 52χρονος πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη Δυτική Αττική, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι είναι ελεύθερος επαγγελματίας και ιδιοκτήτης επιχείρησης συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με εικονικές εταιρείες ή «αχυρανθρώπους», ενώ χαρακτήρισε «αβάσιμους και έωλους» τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής του.

Επικαλούμενος τις τηλεφωνικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, υποστήριξε ότι λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας εμφανίζεται να μεσολαβεί για εταιρείες, πάντα όμως «με νόμιμο τρόπο». Όπως τόνισε, «δεν υπάρχει κανένα εύρημα που να με ενοχοποιεί· δεν βρέθηκαν χρήματα ούτε ύποπτοι λογαριασμοί», ενώ πρόσθεσε ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι συγκατηγορούμενοί του έχουν βεβαιωμένες οφειλές.

Αρνητική ήταν και η στάση ενός 36χρονου λογιστή, ο οποίος απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι γνώριζε μόνο επιφανειακά τον 52χρονο και ότι απλώς υπέβαλε δηλώσεις που του παραδίδονταν έτοιμες από τους διαχειριστές των εταιρειών, χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό τους.

«Ο εντολέας μου δεν γνώριζε ότι επρόκειτο για παράνομα χρήματα ή απάτη κατά του Δημοσίου», δήλωσε ο συνήγορός του, Δημήτρης Ζορμπάς.

Οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων συνεχίζονται σήμερα.

