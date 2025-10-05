Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Ο φερόμενος ως αρχηγός και ο λογιστής - Τι είπαν στις απολογίες τους

Ξεκίνησαν οι απολογίες των συλληφθέντων για την απάτη εκατομμυρίων ευρώ από την επιστροφή ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή τους στην υπόθεση και σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι 8 του κυκλώματος.

Μάλιστα, στην απολογία του ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος έκανε λόγο για αβάσιμες και χωρίς αποδείξεις κατηγορίες. Χαρακτηριστικά φέρεται να είπε στην απολογία του: «Όλες μου οι εταιρικές συμμετοχές είναι αυτές που ρητώς δηλώνω, αρνούμενος ότι χρησιμοποιώ ”αχυρανθρώπους” και εικονικές εταιρείες όπως αβασίμως και με αόρατες και αναπόδεικτες πιθανολογήσεις αιτιάται η Οικονομική Αστυνομία».

Ο φερόμενος ως αρχηγός απολογήθηκε για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, αλλά όχι για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς σύμφωνα με τους συνηγόρους του, δεν προέκυψαν στοιχεία ότι έχει διαπραχθεί αυτό ο αδίκημα.

«Οι φορολογικές Αρχές δεν έχουν ελέγξει κανέναν από αυτούς, δεν έχουν εκδώσει καμία οριστική καταλογιστική πράξη και ήρθαμε να απολογηθούμε για αδίκημα φοροδιαφυγής χωρίς να είμαστε οφειλέτες και χωρίς να έχει γίνει κανένας φορολογικός έλεγχο», σημείωσε ο δικηγόρος του, Ιωάννης Σαμέλης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα μέλη του κυκλώματος από το 2023 έως το 2025 φέρεται να είχαν συστήσει 370 εικονικές εταιρείες που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια με στόχο την είσπραξη ΦΠΑ.

Ο κατηγορούμενος λογιστής φέρεται να είπε: «Σε ανύποπτο χρόνο μου τηλεφώνησε εκ νέου ο φερόμενος αρχηγός για να συνεργαστούμε. Με ενημέρωσε πως τόσο ο ίδιος όσο και διάφοροι φίλοι του και συνεργάτες του είχαν πολλές εταιρείες στη κατοχή τους και έψαχναν λογιστή. Εγώ, από την μια ήμουν αρκετά επιφυλακτικός, αλλά από την άλλη έβλεπα ως μία επαγγελματική ευκαιρία το να αποκτήσω πελάτες, επιχειρηματίες. Ζήτησα στοιχεία επικοινωνίας για να μιλήσω μαζί τους ή να με φέρει σε επαφή μαζί τους, αλλά μου ανέφερε πως δεν χρειάζεται προς το παρόν, αρκεί να του έδινα τον ΑΦΜ μου, προκειμένου να με εξουσιοδοτήσουν για να κάνω άμεσα κάποιες εργασίες, για τις οποίες θα πληρωνόμουν αρκετά καλά».

«Θα προβάλλει όλους τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς και θεωρώ ότι θα έχει αίσια έκβαση και θα αφεθεί ελεύθερος στο τέλος». δήλωσε ο δικηγόρος του λογιστή, Δημήτρη Ζορμπά.

Πώς αποκάλυψαν το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια οι Αρχές

Από μία ανώνυμη καταγγελία που ανέφερε ονομαστικά τον πρόεδρο της ομάδας ποδοσφαίρου της Δυτικής Αττικής και εγκέφαλο του κυκλώματος, ξεκίνησε η έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Eγκλημάτων για το κύκλωμα με τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου.

Ο πρωταγωνιστής του κυκλώματος με τις απάτες μέσω επιστροφών ΦΠΑ σε εκατοντάδες εταιρείες, είχε βάλει να φαίνεται ως ιδιοκτήτρια η ηλικιωμένη μητέρα του που φιλοξενείται σε οίκο ευγηρίας.

Το πώς έφτασε η Αστυνομία στην εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης, αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Υπήρχαν πληροφορίες ότι με κάποιο τρόπο θα προσπαθούσαν να εισάγουν αυτόν τον οπλισμό στη χώρα μας, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία βέβαια. Γι’ αυτό και χρειάστηκε οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκης να παραμείνουν αρκετές ώρες στην παραμεθόριο περιοχή. Μάλιστα, με τη συνδρομή ειδικής ομάδας της Αλεξανδρούπολης, για να διαπιστώσουν αν έχει γίνει όντως η παράνομη είσοδος αυτών των ατόμων και πού ακριβώς κρύβονταν.

Τα άτομα αυτά κρύβονταν σε σημείο με υψηλή βλάστηση για να μην μπορούν να γίνουν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς».

Για τις μεγάλες ποσότητες μεταλλικών εξαρτημάτων που επίσης βρέθηκαν, η Κ. Δημογλίδου ανέφερε: «Ο αριθμός των εξαρτημάτων μας δείχνει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθούν τουλάχιστον ακόμη 30 λειτουργικά όπλα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, προσθέτοντας ουσιαστικά κάποια πλαστικά μέρη τα οποία έλειπαν από αυτά. Το έχουμε δει στο παρελθόν να δημιουργούνται τέτοια μέρη με εκτυπωτές 3D».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. τα όπλα αυτά «δεν θα κατέληγαν μόνο σε μία πόλη, όπως για παράδειγμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που ήταν ο πλησιέστερος ίσως προορισμός, ακόμη και στην Αττική ή και σε άλλες πόλεις, όπου θα μπορούσαν να διοχετεύσουν σε εγκληματικά χέρια μέσα σε πολλά εισαγωγικά αυτόν τον οπλισμό».

Διαβάστε επίσης