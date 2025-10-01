Κατηγορούμενος και ο Νίκος Κοκλώνης για τα εικονικά τιμολόγια - Αποκαλυπτική η δικογραφία

Συναντήσεις του Νίκου Κοκλώνη με τον ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικής ομάδας και πληρωμές μεγάλων χρηματικών ποσών για ραντεβού με φίλους του υπαλλήλους της ΑΑΔΕ αναφέρονται στη δικογραφία 

Κατηγορούμενος και ο Νίκος Κοκλώνης για τα εικονικά τιμολόγια - Αποκαλυπτική η δικογραφία
Κατηγορούμενος είναι και ο Νίκος Κοκλώνης για τα εικονικά τιμολόγια. Ο παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός φέρεται τελικά να εμπλέκεται σε εικονικά τιμολόγια 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία που έχει στη διάθεσή του το Newsbomb.gr, ο ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας φέρεται να πλήρωνε μεγάλα χρηματικά ποσά στον Νίκο Κοκλώνη, προκειμένου εκείνος να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις εικονικές εταιρείες που διαχειρίζεται ο πρώτος.

Στη δικογραφία αναφέρεται ότι Νίκος Κοκλώνης και ο ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας, που κατηγορείται ότι είναι ο αρχηγός του κυκλώματος είχαν συναντηθεί τόσο στα γραφεία του τηλεοπτικού παραγωγού στην Κάντζα όσο και στο σπίτι του Η.Α.

Τι αναφέρει η δικογραφία για τον Νίκο Κοκλώνη

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «από την άρση τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της "MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ", εντοπίσθηκαν πέντε (5) εικονικά τιμολόγια πώλησης που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του έτους 2025 προς την εταιρεία του παρουσιαστή και τηλεοπτικού παραγωγού ΚΟΚΛΩΝΗ Νικόλαου με επωνυμία "BARKINGWELL MEDIA AE" συνολικού ποσού 1.533.534,80€, με τον οποίο ο Η.Α. συνομιλούσε τακτικά για τις επιστροφές ΦΠΑ που ανέμενε στις «εικονικές» εταιρείες που διαχειριζόταν:

  • ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
    ΤΔΑ 6 30/4/2025 452.100,00 108.504,00 560.604,00
    ΤΔΑ 7 30/4/2025 95.520,00 22.924,80 118.444,80
    ΤΔΑ 8 30/4/2025 84.650,00 20.316,00 104.966,00
    ΤΔΑ 9 30/4/2025 360.500,00 86.520,00 447.020,00
    ΤΠΥ 9 30/4/2025 250.000,00 60.000,00 302.500,00
    Σύνολο: 1.242.770,00 298.264,80 1.533.534,80

Επίσης, ο Η.Α. φέρεται να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον ΚΟΚΛΩΝΗ Νικόλαο, προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις "εικονικές" εταιρείες που διαχειρίζεται ο Η.Α., πλην όμως τα προαναφερόμενα δεν επιβεβαιώθηκαν. Καταγράφηκαν ακόμη συναντήσεις τους τόσο στα γραφεία των εταιρειών του ΚΟΚΛΩΝΗ Νικόλαου στην Κάντζα Αττικής όσο και στην πατρική οικία του Η.Α.».

Απειλούσε με μηνύσεις ο Νίκος Κοκλώνης

Ο Νίκος Κοκλώνης πάντως από την ώρα που αποκαλύφθηκε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια διέψευδε την εμπλοκή του και ισχυριζόταν ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Στην ανακοίνωση μάλιστα που εξέδωσε, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω».

Ακολουθεί χαρακτηριστικά η πλήρης δήλωσή του:

«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα ο,τιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.

Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου»

