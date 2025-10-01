Εικονικά τιμολόγια: Εμπλέκεται κι άλλος πρόεδρος ομάδας εκτός του αρχηγού - Τι συμβαίνει με Κοκλώνη

Σε εικονικά τιμολόγια ύψους 1,5 εκατ. ευρώ φέρεται να εμπλέκεται ο παρουσιαστής και τηλεοπτικό παραγωγός Νίκος Κοκλώνης, το όνομα του οποίου συνδέεται με το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, ωστόσο ο ίδιος με δήλωσή του διαψεύδει την εμπλοκή του και προειδοποιεί με αγωγές και μηνύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα πρόσωπα που φέρεται να έχουν λάβει τα εικονικά τιμολόγια είναι ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος αναμένεται να κληθεί στην Αστυνομία για εξηγήσεις και -μέχρι στιγμής- δεν βρίσκεται μεταξύ των κατηγορουμένων. Ο ίδιος μάλιστα, υποστηρίζει πως «δεν έχει καμία σχέση» με την υπόθεση.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω», ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του σήμερα Τετάρτη (1/10).

Τόνισε ότι ούτε ο ίδιος ούτε επιχειρήσεις συμφερόντων του υπήρξαν αποδέκτες εικονικών τιμολογίων, ότι όλοι οι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί ήταν καθαροί και ότι θα απαντήσει με κάθε νόμιμο μέσο σε όποιον αναπαράγει ανακρίβειες.

Η δήλωση του Νίκου Κοκλώνη για την εμπλοκή του στο κύκλωμα

«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα ο,τιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.

Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου»

Δεύτερος πρόεδρος ομάδας εμπλέκεται σε εικονικά τιμολόγια ύψους 160.000 ευρώ

Μεταξύ των 70 κατηγορούμενων ωστόσο βρίσκεται δεύτερος πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Αττικής καθώς εμπλέκεται σε διακίνηση εικονικών τιμολογίων ύψους 160.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ως αρχηγός της σπείρας φέρεται πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Αττικής, ο οποίος έχει συλληφθεί. Στο σπίτι του, παρότι έγινε έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. δεν βρέθηκαν μετρητά ή άλλα πειστήρια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, τα περισσότερα από τα χρήματα που εμφανιζόταν να κατέχει διακινούνταν σε τυχερά παιχνίδια.

Έφοδος της Ελληνικής Αστυνομίας έγινε κατά πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες στο γήπεδο που αποτελεί την έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας στην Ανατολική Αττική. Οι άνδρες της αστυνομίας ερεύνησαν τα αποδυτήρια και άλλους χώρους του γηπέδου, χωρίς όμως να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο, πέραν ενός υπολογιστή και ενός λάπτοπ, που εστάλησαν για περαιτέρω διερεύνηση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Φυλακισμένος ένας από τους κατηγορούμενους στο κύκλωμα – Δρούσε μέσα από τη φυλακή

Ενδεικτικό της εξάπλωσης του κυκλώματος και της ευρύτατης δράσης του, είναι το γεγονός πως ένα εκ των 18 ατόμων που έχουν ήδη συλληφθεί ως μέλη της σπείρας, είναι ήδη φυλακισμένο στις φυλακές Χαλκίδας. Μάλιστα, στη φυλακή βρέθηκε μετά από καταδίκη για παρόμοια οικονομικά εγκλήματα, τα οποία ως φαίνεται συνέχιζε μέσα από το κελί, στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Έρευνες από την αστυνομία έγιναν και σε σπίτι εμπλεκόμενου στη Χαλκίδα.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, χθες, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου. Σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 18 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και εκείνα που είχαν αρχηγικό ρόλο.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα -κατά περίπτωση- για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα.

