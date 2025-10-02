Οι διάλογοι του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια: «Δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο»

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται διάλογοι μεταξύ μελών του κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκονται στις απάτες με τα εικονικά τιμολόγια.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας, ο οποίος φέρεται να έχει ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα με ένα συνεργάτη του ο οποίος εκφράζει το παράπονό του γιατί δεν πήρε το «μεροκάματο»:

Λ. Π.: Καλημέρα Άρη

Η. Α.: Παναγιώτη καλημέρα, λίγο την, τα φώτα σου

Λ. Π.: Εγώ αν και πριν δεις τα φώτα μου σου λέω το εξής

Η. Α.: Ναι

Λ. Π.: Με πήρε ο φίλος που κάνει τη δουλειά και μου 'πε ότι τα πήρες και μου λέει δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο

Η. Α.: Σε πήρε ο φίλος που κάνω τη δουλειά, ποια δουλειά; Ποιος φίλος ρε;

Λ. Π.: Ένα λεπτό, μέσω του Νίκου έγινε μία δουλειά

Η. Α.: Του Νίκου;

Λ. Π.: Του Νίκου

Η. Α.: Ναι, ε πες του ποιο Α.Φ.Μ. και να στο φέρω εγώ τώρα



Σε άλλη συνομιλία του προέδρου με τον συνεργάτη του τα δύο φερόμενα μέλη συζητούν για την επιστροφή 389.000 ευρώ:

Λ. Π.: Έλα

Η. Α.: Εκεί που μιλάμε ο άνθρωπος είναι δικός μας;

Λ. Π.: Ναι, πες μου αυτή η εταιρία τι επιστροφή έχει;

Η. Α.: Τριακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες (389.000)

Λ. Π.: Και χρωστάς κάπου από αυτά τα λεφτά ή είναι όλα δικά σου;

Η. Α.: Πουθενά, όλα δικά μας, δεν χρωστάμε πουθενά.

Λ. Π.: Ωραία, άρα πρέπει να μπουν όλα πίσω, και αυτά τι είναι από ΦΠΑ;

Η. Α.: Όχι, από εισόδημα είναι.

Λ. Π.: Εισόδημα;

Η. Α.: Από, όχι εισο, ναι εισόδημα είναι, ε παρα

Λ. Π.: Επιστροφή φόρου; Παρακράτηση φόρου;

Η. Α.: Ναι, ναι

Λ. Π.: Λοιπόν, η εταιρεία τι αντικείμενο έχει;

Η. Α.: Συμβουλευτική

Λ. Π.: Συμβουλευτική, οκ κλείσε

Η. Α.: Εντάξει

Λ. Π.: Έλα γεια

Ακολουθεί διάλογος του Η.Α με συνεργάτη του στον οποίο αναφέρεται το όνομα του Νίκου Κοκλώνη:

Η. Α.: Θα σε πάρω εγώ σε λίγο

Π. Π.: Είμαι εδώ στον Κοκλώνη λέω αν τον ήθελες κάτι

Η. Α.: Ναι θα σε πάρω σε λίγο είμαι

Π. Π.: Εντάξει, εντάξει ναι

Η. Α.: Είμαι σε ένα [ακατάληπτη λέξη]

Εικονικά τιμολόγια: Το modus operandi της σπείρας

Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας για το πολυπλόκαμο κύκλωμα με τις «εικονικές εταιρείες» ξεκίνησε μετά από μια ανώνυμη καταγγελία.

Σύμφωνα με το περιεχόμενό της, ο πρόεδρος του αθλητικού σωματείου στο Μενίδι, φέρεται να εντόπιζε εταιρείες–φαντάσματα και να τις έβαζε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ. Οι επιδοτήσεις μοιράζονταν με ποσοστά: το 60% κατέληγε στον ίδιο και στους συνεργούς του, ενώ το υπόλοιπο παρέμενε στους ιδιοκτήτες των εταιρειών-βιτρίνα. Η καταγγελία μάλιστα αποκάλυπτε εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου, με χαρακτηριστική περίπτωση επιδότησης ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Ο έγκλειστος έδινε εντολές από το κελί - Είχε καθημερινή επικοινωνία με τον αρχηγό

Ακολουθώντας το χρήμα, οι αστυνομικοί κατέληξαν σε ασφαλή συμπεράσματα για τον ρόλο των μελών και τα κέρδη τους. Όπως προέκυψε το συνολικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 5 εκατομμύρια έχουν ήδη εισπραχθεί. Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν το 2023 και συνεχίστηκαν με την ίδια σύνθεση, έχοντας επικεφαλής τον ποδοσφαιρικό παράγοντα και έναν έγκλειστο στις φυλακές Χαλκίδας. Οι δύο τους φαίνεται να μιλούσαν σχεδόν καθημερινά.

Το 2023 είχαν δικογραφία στην πλάτη τους αλλά συνέχισαν απτόητοι.

Παρά το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους, πάλι από την οικονομική αστυνομία , τα μέλη του κυκλώματος όχι μόνο δεν πτοήθηκαν αλλά επέστρεψαν δριμύτερα στη δράση . Μέσα σε λίγους μήνες, τον Δεκέμβριο του 2024 δημιούργησαν νέο κύμα εικονικών εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές ανήκαν είτε στον ίδιο τον αρχηγό , είτε σε συγγενείς και φίλους, ώστε να καλύπτονται τα ίχνη των πραγματικών διαχειριστών.

Οι συγγενείς - βιτρίνες: Είχε βάλει μπροστά μέχρι και τη θεία του που ζούσε σε οίκο ευγηρίας

Ήταν τέτοιο το θράσος του αρχηγού που άνοιξε 5 εταιρείας στο όνομα της ηλιωμένης θείας του , η οποία μάλιστα διαμένει σε οίκο ευγηρίας. Ο ίδιος την οδήγησε σε τράπεζα τον Φεβρουάριο για να «ανοίξει» τις επιχειρήσεις, ενώ η πραγματική διαχείριση γινόταν από τον ίδιο.

Στο δικό του όνομα ο αρχηγός είχε :

3 εταιρείες σε Καλλιθέα, Ρέντη και Πετρούπολη με αντικείμενο διαφημιστικές υπηρεσίες.

Μία εταιρεία στο Χαλάνδρι με αντικείμενο την εύρεση πελατών.

Μία εταιρεία συμβούλων στον Γέρακα.

Λογιστής χωρίς άδεια στο κύκλωμα

Η έρευνα αποκάλυψε ενεργό συμμετοχή λογιστών που λειτουργούσαν ως τεχνικοί πυλώνες του κυκλώματος:

Ο Μ. Α. , στον οποίο έχει αφαιρεθεί η άδεια λογιστή–φοροτεχνικού, εκτελούσε παράνομες πράξεις μέσω του γραφείου της κόρης του

Ο Δ. Γ τον Ιούλιο του 2025, υπέβαλε δηλώσεις παρακράτησης φόρου για 52 εικονικές εταιρείες και στη συνέχεια τροποποιητικές δηλώσεις ώστε να μηδενίζονται ποσά σε περίπτωση ελέγχου. Όλα αυτά εκτελούνταν κατόπιν εντολής του αρχηγού , με χρηματική αμοιβή.

Ο Λ. Π, από τον Ιούνιο 2025, ανέβαζε ψεύτικα τιμολόγια στο myDATA και υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για επιστροφές ΦΠΑ, με αμοιβή 50 ευρώ ανά δήλωση. Τα χρήματα παραλάμβανε ο ίδιος ή ο γιος του στο γήπεδο του Αχαρναϊκού.

Μέχρι την Αντίπαρο είχε φτάσει η χάρη τους

Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες φαίνεται πως είχαν απλώσει πλοκάμια μέχρι και την Αντίπαρο. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στη δικογραφία : Οι συνομιλίες του ποδοσφαιρικού παράγοντα αποκάλυψαν συνεννοήσεις με τον Μ. Π, ώστε να εκδοθούν εικονικά τιμολόγια μεταξύ της «.... » και της ταβέρνας του Π. στην Αντίπαρο, με την επωνυμία «... ».

Ο Ν. Κοκλώνης και ο σύμβουλος του στη Δικογραφία

Ο Ν. Κοκλώνης είναι ο 68ος κατηγορούμενος στη μεγάλη δικογραφία που σχημάτισαν οι αρχές για υπόθεση στην οποία συνολικά εμπλέκονται 70 πρόσωπα και αφορά απάτες ΦΠΑ σε βάρος του Ελληνικού δημοσίου.

Εκτός όμως από τον γνωστό παρουσιαστή στις συνομιλίες φέρεται να καταγράφεται και ο οικονομικός του διαχειριστής και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στη δικογραφία : «Καταγράφηκαν νόμιμα τηλεφωνικές συνομιλίες του ποδοσφαιρικού παράγοντα τόσο με τον Π. Πόσο και με τον στενό συνεργάτη του και οικονομικό διαχειριστή των εταιρειών του ΚΟΚΛΩΝΗ Νικόλαου, Λ. Μ. Για τον Π και τον συνεργάτη του Κοκλώνη δεν προέκυψαν περαιτέρω στοιχεία αναφορικά με την εμπλοκή τους στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, πλην όμως από τις μεταξύ τους συνομιλίες διαπιστώθηκε ότι τόσο ο Π. Π και ο συνεργάτης του Ν. Κοκλώνη επιθυμούν και επιδιώκουν τη λήψη των παράνομων επιστροφών χρηματικών ποσών από τον Η. Α. προκειμένου ο τελευταίος να επιστρέψει τα χρήματα που έχει δανειστεί από τον Π. Π και να πληρώνει τα έξοδα κίνησης του αυτοκινήτου...».

