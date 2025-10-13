Ποινή φυλάκισης στον Ιρακινό που επιτέθηκε στον μηχανοδηγό του Μετρό στο σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας

Ποινή φυλάκισης έξι μηνών, την οποία καλείται να εκτίσει μερικώς (3 μήνες) για το αδίκημα της απείθειας επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον 19χρονο Ιρακινό, που συνελήφθη για έκτη φορά την περασμένη Πέμπτη στο σταθμό του μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη μερική έκτιση της ποινής των τριών μηνών με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να οδηγηθεί στη φυλακή.

«Κοιμόμουν στο μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και ο αστυνομικός μου είπε να σηκωθώ. Του είπα "δεν σηκώνομαι" και με έβρισε, με έσπρωξε. Δεν μου ζήτησαν να με ελέγξουν καθόλου», είπε στην απολογία του κατηγορούμενος.