Δικαιοσύνη μετά θάνατον: Ξανά ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βασανισμό του Χρήστου Χρονόπουλου

Οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί, Αριστείδης Κόκκινος και Νίκος Σουτόγλου, κρίθηκαν ένοχοι και στο Εφετείο για τον βασανισμό του Χρήστου Χρονόπουλου

Δικαιοσύνη μετά θάνατον: Ξανά ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βασανισμό του Χρήστου Χρονόπουλου
Ξανά ένοχοι για τον βασανισμό του Χρήστου Χρονόπουλου μέσα στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας το 2007 κρίθηκαν από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι αστυνομικοί, Αριστείδης Κόκκινος και Νίκος Σουτόγλου.

Η δευτεροβάθμια απόφαση είχε αναιρεθεί από τον Άρειο Πάγο, αλλά η εκδίκαση της αναίρεσης είχε ως αποτέλεσμα την ίδια ποινή στους κατηγορούμενους αστυνομικούς με ομόφωνη δικαστική απόφαση.

Ο Άρειος Πάγος είχε κάνει δεκτή την αναίρεση του ενός κατηγορούμενου, λόγω μη εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και παρέπεμψε την υπόθεση εκ νέου σε δίκη, ωστόσο, οι δύο αστυνομικοί καταδικάστηκαν ξανά και τελεσίδικα σε 3 χρόνια με αναστολή για τη βαριά σωματική βλάβη που προκάλεσαν στον Χρήστο Χρονόπουλο, 18 ολόκληρα χρόνια μετά τον άγριο βασανισμό του.

Ο δικηγόρος του άτυχου άνδρα, Θεόδωρος Μαντάς, σημείωσε σε δήλωση ότι «έπειτα από 18 ολόκληρα χρόνια, έπεσε επιτέλους η αυλαία στην υπόθεση του βασανισμού του Χρήστου Χρονόπουλου στις 23 Μαΐου 2007 στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας.

Με την ομόφωνη απόφασή του, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών καταδίκασε τελεσίδικα τους αστυνομικούς που υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Δυστυχώς ο ίδιος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή προκειμένου να δικαιωθεί ηθικά με την έκβαση αυτή.

Απέδρασε στον ουρανό λίγο πριν η ποινική διαδικασία ολοκληρωθεί και έλθει επιτέλους η δικαίωση για την οποία είχε τόσο πολύ αγωνιστεί».

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Χρήστος Χρονόπουλος, στα 33 του χρόνια, με διαγνωσμένη ψυχική νόσο, δεκαοκτώ χρόνια πριν δεν είχε καμία σωματική βλάβη και κατέληξε ανάπηρος σε ποσοστό άνω του 67%.

Οι βασανιστές του τον παρέλαβαν την 22α Μαΐου 2007 όρθιο και 4 ώρες αργότερα, τον παρέδωσαν σε κωματώδη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Ο άνδρας έφερε σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αφού τον είχαν ξυλοκοπήσει έπειτα από προσαγωγή του στο τμήμα για «παρενόχληση» θαμώνων σε καφετέρια, ο ιδιοκτήτης της οποίας –ήταν αυτός που κάλεσε το 100– τους είχε επισημάνει ότι επρόκειτο για άτομο με ψυχολογικά προβλήματα.

Δύο ώρες μετά την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον Χρήστο Χρονόπουλο –τον οποίο οι αστυνομικοί δήλωσαν με άλλο όνομα– σε κωματώδη κατάσταση και διακομίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Επιπλέον, έφερε παντού μώλωπες και σημάδια κακοποίησης σε όλο του το σώμα.

Εισήχθη στο χειρουργείο όπου και υπεβλήθη σε νευροχειρουργική επέμβαση, νοσηλεύτηκε τρεις μήνες σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και έξι μήνες συνολικά και τελικά η κακοποίηση προκάλεσε μόνιμη ολική κινητική αναπηρία η οποία διαρκεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα που είχε εκδώσει το Συμβούλιο Εφετών, οι αστυνομικοί «χτύπησαν με πρόθεση επανειλημμένως τον προσαχθέντα σε πολλά σημεία του σώματός του με θλώντα αμβλέα όργανα (πιθανόν με σφιγμένες τις γροθιές τους)», με αποτέλεσμα να επέλθει μεταξύ άλλων «βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση που προκάλεσε μεγάλη έκπτωση των νοητικών του λειτουργιών, βραδυψυχισμό, μετατραυματική αμνησία και επιληπτικές κρίσεις».

Το 2019, δώδεκα χρόνια μετά τον άγριο βασανισμό του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά με ένα σκεπτικό – «κόλαφος» για τις ευθύνες των αστυνομικών, που υπερέβησαν όπως τονίζεται ακόμη και «τα ακραία όρια» παρέμβασης, επιδίκασε εις βάρος του ελληνικού δημοσίου χρηματική αποζημίωση για το σωματικό μαρτύριο και την ψυχική δοκιμασία που υπέστη ο Χρήστος.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο με απόφαση υποχρέωσε το ελληνικό δημόσιο να καταβάλλει αποζημίωση ύψους 200.000 ευρώ καθώς και μηνιαίο ποσό 600 ευρώ, εν είδει επιδόματος, για 5 χρόνια.

Το ελληνικό δημόσιο άσκησε έφεση κατά της απόφασης με τον ισχυρισμό ότι «το θύμα ήταν συνυπαίτιο κατά 95% γι’ αυτό που του συνέβη», αφού τραυματίστηκε από δικές του επικίνδυνες κινήσεις. Όμως, απορρίφθηκε.

Ο Χρήστος Χρονόπουλος πέθανε σε ηλικία 49 ετών, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο, τον Σεπτέμβριο του 2023.

