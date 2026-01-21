Ισόβια σε 49χρονο για ένοπλη ληστεία στη Χανιώτη Χαλκιδικής

Με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης καταδικάστηκε 49χρονος που κάθισε στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για ληστεία σε βάρος 55χρονης επιχειρηματία, τον Ιούλιο του 2023, στη Χανιώτη Χαλκιδικής.

Ο κατηγορούμενος φαίνεται πως επιτέθηκε στην παθούσα, με καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν εκείνη πήγε - το βράδυ - να ταΐσει τα αδέσποτα σκυλιά που περιέθαλπε. Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και κρατώντας όπλο, πυροβόλησε - κατά τη δικογραφία - μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό με κυνηγετική καραμπίνα, ενώ στη συνέχεια χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι και στα πλευρά με το κοντάκι του όπλου, αρπάζοντας την τσάντα με τις εισπράξεις της επιχείρησης.

Με τη «λεία» του ανά χείρας (άνω των 700 ευρώ) χάθηκε στο σκοτάδι, αφήνοντας αιμόφυρτη την 55χρονη, η οποία απευθύνθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και στη συνέχεια αποφασίστηκε η μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύτηκε.

Ερευνώντας την υπόθεση η Αστυνομία ταυτοποίησε ως φυσικό δράστη της ληστείας τον 49χρονο, ενώ για εμπλοκή στο περιστατικό κατέστησαν κατηγορούμενοι ο ανήλικος (τότε) γιος του και ο αδελφός του οι οποίοι εργάζονταν στην επιχείρηση της παθούσας και γνώριζαν τις κινήσεις της. Για τους δύο τελευταίους η δικογραφία διαχωρίστηκε.

Στην απολογία του στο δικαστήριο, ο 49χρονος αρνήθηκε ότι τέλεσε τη ληστεία «ρίχνοντας» τα στον αδελφό του. «Εγώ τον μετέφερα στο σημείο με το αυτοκίνητο» είπε, ανατρέποντας όσα φέρεται να είχε πει στον ανακριτή, ομολογώντας την πράξη.

Για άνανδρη και ποταπή επίθεση σε βάρος μίας ανυπεράσπιστης γυναίκας, έκανε λόγο στην αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας, ζητώντας την καταδίκη του. Το δικαστήριο έκρινε ότι από τη ληστεία επήλθε βαριά σωματική βλάβη σε βάρος της παθούσας και γι' αυτό αποφάσισε να τον τιμωρήσει με την μέγιστη προβλεπόμενη ποινή χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

