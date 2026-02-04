Παρουσίαση ψηφιακής πλατφόρμας των ψηφιοποιημένων υπηρεσιών που παρέχουν οι δικαστικοί επιμελητές

Η παρουσίαση έγινε παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη

Άγγελος Βουράκης

Παρουσίαση ψηφιακής πλατφόρμας των ψηφιοποιημένων υπηρεσιών που παρέχουν οι δικαστικοί επιμελητές
© Nick Boutsikos | Nidibou Photography
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
9'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ψηφιακή πλατφόρμα (portal.odee.gr) της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, η οποία έχει συμβάλει καθοριστικά στην οργανωμένη, διαφανή και ασφαλή ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι δικαστικοί επιμελητές, παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Σήμερα γίνεται ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην πορεία της ψηφιακής μετάβασης στον τομέα της Δικαιοσύνης» ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης στην τοποθέτησή του τονίζοντας ότι «όταν έχουμε διαδικασία ψηφιοποίησης σε οποιονδήποτε τομέα αυτό σημαίνει ότι ενισχύουμε τη διαφάνεια. Η ψηφιοποίηση ισοδυναμεί με διαφάνεια γιατί μεταξύ άλλων αυτό που κατοχυρώνει είναι το ίχνος όλων όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία. Δεν υπάρχει στην ψηφιοποίηση κάποιος αόρατος. Κανείς υποκρυπτόμενος. Όλοι έχουν ένα ίχνος κι αυτό οδηγεί σε ένα φυσικό πρόσωπο ή σε ένα νομικό πρόσωπο. Κατά συνέπεια, όταν διασφαλίζουμε τη διαφάνεια ωφελούνται οι ασθενέστεροι. Οι ισχυροί ωφελούνται όταν δεν έχουμε διαφάνεια, διότι έχουν τρόπους να κρύβουν πράγματα. Άρα, μια διαδικασία που ψηφιοποιεί μια κρίσιμη λειτουργία στον τομέα της Δικαιοσύνης, όπως αυτή, είναι μια διαδικασία διαφάνειας».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε επίσης ότι σε καμία περίπτωση η δημιουργία της πλατφόρμας δεν περιορίζει τη δικηγορική ύλη και αναφερόμενος στον ρόλο του δικαστικού επιμελητή τόνισε ότι «είναι ο κρίσιμος ουδέτερος σε μια καθοριστική διαδικασία που αφορά τις περιουσίες των ανθρώπων. Είναι το ουδέτερο πρόσωπο το οποίο διεκπεραιώνει υποθέσεις με τη σφραγίδα ότι τα πράγματα θα γίνουν κατά το Νόμο. Το γεγονός ότι οι ίδιοι δικαστικοί επιμελητές, αυτήν τη διαδικασία την οποία επιτελούν ως τρίτοι και αντικειμενικά ουδέτεροι, ζήτησαν να γίνει με ψηφιακό τρόπο δείχνει την ευθύνη που οι ίδιοι αναλαμβάνουν. Και δείχνει επίσης ότι ο κλάδος των δικαστικών επιμελητών στέκεται με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στο λειτούργημα το οποίο επιτελεί».

Καταλήγοντας στην τοποθέτησή του ο κ. Φλωρίδης ευχαρίστησε την Ομοσπονδία των Δικαστικών Επιμελητών που έλαβε αυτή την πρωτοβουλία, από την οποία «τα μεν δικαστήρια θα κερδίσουν πολλούς δικαστικούς υπαλλήλους, που απασχολούνται τώρα σε μια απαρχαιωμένη διαδικασία, οι δικηγόροι θα γλιτώσουν πολύ χρόνο από το να τρέχουν από δω και από κει και να ξεφυλλίζουν διάφορα βιβλία για να δουν αν είναι καταχωρημένο ή όχι με τον κίνδυνο να τους ξεφύγει κάτι. Το κυριότερο βεβαίως όφελος είναι για τους οφειλέτες που όχι απλώς δεν χάνουν κανένα δικαίωμα αλλά με την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαδικασία αυτή και με τα δικαιώματά τους να παραμένουν απείραχτα, είναι αυτοί που θα δυναμώσουν ακόμα περισσότερο τη θέση τους στην ίσως πιο δύσκολη διαδικασία που είναι η εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης».

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας ανέφερε:

«Η δημιουργία της πλατφόρμας έχει ληφθεί εδώ και αρκετό καιρό. Την είχαμε αναγγείλει όταν συζητούσαμε τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στη Βουλή. Οι δικαστικοί επιμελητές και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό την ετοίμασαν και την παρουσίασαν μήνες πριν στη Θεσσαλονίκη. Κάναμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας για βελτίωση.

Μέχρι τώρα, τι καθεστώς επικρατεί στη Γραμματεία των δικαστηρίων; Υπάρχουν τα βιβλία, τα οποία συνήθως βρίσκονται σε δημόσια θέα. Μπορεί οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση και γίνεται έλεγχος χωρίς να τηρείται καμιά απολύτως από τις υποχρεώσεις του απορρήτου και της εξασφάλισης της εχεμύθειας μιας εξαιρετικά ευαίσθητης διαδικασίας. Αυτό, πλέον, αλλάζει και ενισχύεται. Πρόσβαση μπορεί να έχει μόνον όποιος έχει τον κωδικό, δηλαδή οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία, και αποκλείεται η πρόσβαση ή η εποπτεία, από οποιονδήποτε άσχετο τρίτο.

Η άμυνα του οφειλέτη είναι ότι έχουμε επαύξηση των εγγυήσεων του, όπως και για τον τρίτο. Είναι σε δύο στάδια ανακοπής με τις ίδιες ακριβώς προθεσμίες που προβλέπονται και σήμερα. Τα προσδοκώμενα οφέλη είναι αυτονόητα και μπορείτε να τα δείτε, έχουμε απλοποίηση της διαδικασίας, απαλλάσσουμε τις Γραμματείες των δικαστηρίων από ένα γραφειοκρατικό φόρτο, που επιβαρύνει πολύ τους δικαστικούς υπαλλήλους.

Ο δικαστικός επιμελητής είναι πλέον θεματοφύλακας της εκτελεστικής διαδικασίας, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις άλλες διαδικασίες της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ομογενοποιούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες με την κατάσχεση την οποία πλέον κάνει ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος έχει και την ευθύνη και το καθήκον της σύνταξης της έκθεσης κατάθεσης.

Επίσης, όχι μόνο δεν αφαιρείται δικηγορική ύλη από τους δικηγόρους, αλλά έχουμε τις ίδιες ή περίπου ακριβώς τις ίδιες πράξεις με βάση τον Κώδικα Δικηγόρων για τις αμοιβές τους. Ακόμη, έχουμε τις ίδιες πράξεις με την πρόσθεση της έκθεσης κατάθεσης για τους δικαστικούς επιμελητές και ακριβώς τις ίδιες εγγυήσεις. Αντί όμως η δήλωση να γίνεται έγχαρτα και στο βιβλίο που υπάρχει στα Πρωτοδικεία, γίνεται ψηφιακά κι αυτό ακριβώς απαλλάσσει από γραφειοκρατία και ενισχύει τη διαφάνεια.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θέλοντας να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των εμπλεκομένων στην πολιτική δίκη θα πάρει κι άλλες πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας όλων των πλατφορμών, που χειρίζονται οι συμβολαιογράφοι, οι δικαστικοί επιμελητές και οι δικηγόροι και όπου χρειάζεται να γίνει παρέμβαση παρακολουθώντας το πως γίνεται η διαχείριση τους, παρεμβαίνοντας έγκαιρα επ’ ωφέλεια των Ελλήνων πολιτών που έχουν δικαίωμα για απλούστερη, ταχύτερη και οικονομικότερη Δικαιοσύνη».

20260204amphitheatre0014.jpg

Ψηφιακή πλατφόρμα Δικαστικών Επιμελητών

Η πλατφόρμα δικαστικών επιμελητών σχεδιάστηκε αρχικά για τη διατήρηση και διαχείριση του μητρώου των δικαστικών επιμελητών και, σε μεταγενέστερο στάδιο, επεκτάθηκε ώστε να υποστηρίζει την πιστοποίησή τους μέσω εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης (HARICA).

Από τις αρχές του 2022, στην πλατφόρμα ενσωματώθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίδοσης εγγράφων προς φυσικά πρόσωπα και φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε συνδυασμό με την Κ.Υ.Α. 18407οικ./2022. Η ηλεκτρονική επίδοση διενεργείται νομίμως υπό την προϋπόθεση ότι τόσο ο δικαστικός επιμελητής όσο και ο παραλήπτης της επίδοσης διαθέτουν έγκυρη εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 (eIDAS), ανεξαρτήτως εάν ο παραλήπτης είναι φυσικό πρόσωπο ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας.

Ήδη, από την 1η .1.2024, η ψηφιακή πλατφόρμα portal.odee.gr διαλειτουργεί με την πλατφόρμα του Κτηματολογίου (ktimatologio.gov.gr), με αποτέλεσμα την υποχρεωτική ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Έκτοτε, όλες οι κατασχέσεις και κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια των δικαστικών επιμελητών που απευθύνεται στο Ελληνικό Κτηματολόγιο πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας.

Ειδικά σε περιπτώσεις όπως η «κατάσχεση εις χείρας τρίτου», η επίδοση μπορεί να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης της επίδοσης (π.χ. τράπεζα ή άλλος φορέας) διαθέτει εγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό ΣΗΔΕ και έχει δηλώσει στην πλατφόρμα την επιθυμία του να παραλαμβάνει ηλεκτρονικές επιδόσεις, ορίζοντας ταυτόχρονα, ανά Εφετείο, αρμόδιο υπάλληλο για την παραλαβή, ο οποίος διαθέτει έγκυρη εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή σύμφωνα με τον κανονισμό eIDAS, ώστε να διασφαλίζεται η τοπική αρμοδιότητα

Παράλληλα, στην πλατφόρμα έχουν υλοποιηθεί διασυνδέσεις με εξωτερικά συστήματα, όπως: το Ελληνικό Κτηματολόγιο, τα Υποθηκοφυλακεία, η Πλατφόρμα Χωρικών Μεταβολών Κτηματολογίου, και η Εφαρμογή Τήρησης Κτηματολογικών Στοιχείων του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου.

Ακόμη, στην πλατφόρμα έχουν αναπτυχθεί διασυνδέσεις με υπηρεσίες του KED GSIS, ώστε να υποστηρίζονται οι ακόλουθες λειτουργίες, αποκλειστικά στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων των δικαστικών επιμελητών:

  • Αυθεντικοποίηση χρηστών μέσω OAuth 2.0
  • Αναζήτηση στο Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών.
  • Αναζήτηση στο Φορολογικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΑΔΕ),
  • Αναζήτηση στα στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών και της ΑΑΔΕ για θέματα μεταφορών και οχημάτων.

Η δημιουργία της πλατφόρμας portal.odee.gr, σε συνδυασμό με τη διαλειτουργικότητά της με άλλα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές, έχει συμβάλει καθοριστικά στην οργανωμένη, νόμιμη και ασφαλή ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι δικαστικοί επιμελητές και αποτελεί το βασικό εργαλείο του έμψυχου δυναμικού του κλάδου για την ομαλή μετάβασή του στην εποχή της ψηφιακής Δικαιοσύνης.

Υποβολή των κατασχετηρίων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας

Η «κατάσχεση εις χείρας τρίτου» είναι η διαδικασία με την οποία το Δημόσιο (Εφορία, ΕΦΚΑ) ή κάποιος ιδιώτης δανειστής, λαμβάνει χρήματα όχι απευθείας από τον ίδιο τον οφειλέτη, αλλά απευθείας από την πηγή τους (π.χ. μέσα από τον τραπεζικό λογαριασμό ή τον μισθό του), πριν δηλαδή αυτά φτάσουν στα χέρια του οφειλέτη.

Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της απαραίτητης δήλωσης του τρίτου με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών εναρμονίζεται με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, προωθεί την ψηφιοποίηση και απλουστεύει τις διαδικασίες. Η υποβολή της δήλωσης του τρίτου ψηφιακά στον δικαστικό επιμελητή μέσω της πλατφόρμας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος μειώνει την ανάγκη για έντυπες εκδόσεις, εκσυγχρονίζει το πλαίσιο και περιορίζει την εμπλοκή των γραμματειών του δικαστηρίου σε διοικητικές διαδικασίες. Παράλληλα, καταργεί τη φυσική παρουσία των πολιτών (τρίτων) στα Δικαστήρια, εξοικονομώντας πόρους και χρόνο γι’ αυτούς, αφού δεν θα απαιτείται πλέον η μετακίνησή τους στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο για την υποβολή της δήλωσης.

Περαιτέρω, η υποχρεωτική σύνταξη του «κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου» από δικαστικό επιμελητή:

  • Εναρμονίζει το άρθρο 983 με τις άλλες μορφές κατάσχεσης (κινητής και ακίνητης περιουσίας).
  • Ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και προστατεύει τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων.
  • Καθιστά το δικαστικό επιμελητή, ο οποίος φέρει τα απαιτούμενα εχέγγυα ουδετερότητας και αντικειμενικότητας, αρμόδιο θεματοφύλακα της εκτελεστικής διαδικασίας όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες πράξεις εκτέλεσης.
  • Συμμορφώνεται με τις βέλτιστες πρακτικές κρατών-μελών της Ε.Ε., όπου τέτοια μέτρα λαμβάνονται υποχρεωτικά μέσω άμισθων δημόσιων λειτουργών (βλ. Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία, Τσεχία κ.α.).
  • Διασφαλίζει την εκ των προτέρων γνώση των εξόδων της εκτελεστικής διαδικασίας και επιτρέπει στους διαδίκους (τον επισπεύδοντα που τα προκαταβάλλει και τον οφειλέτη που τα επιβαρύνεται) να γνωρίζουν το πραγματικό οικονομικό βάρος της διαδικασίας, παράμετρος που συμμορφώνεται με την αρχή της προβλεψιμότητας που προάγεται από το Δικαστήριο της Ε.Ε.
  • Προωθεί την ψηφιοποίηση, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την απλοποίηση και επιτάχυνση της εκτελεστικής διαδικασίας.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:57ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Εντολή του εισαγγελέα για τη σύλληψη του Μαροκινού - Τον αναγνώρισαν ως διακινητή

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεν μιλάει στις αρχές ο 26χρονος Έλληνας που σκότωσε τον ελεγκτή εισιτηρίων

16:49WHAT THE FACT

Γιατί η Coca-Cola σε γυάλινο μπουκάλι έχει καλύτερη γεύση απ' ότι σε πλαστικό ή κουτάκι;

16:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Jean-Michel Jarre τον Ιούνιο στο Release Athens x SNF Nostos 2026

16:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Καρέκλες του Ευγένιου Ιονέσκο στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Βίαια πλάνα: Νέα βίντεο από την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα

16:29WHAT THE FACT

Καφές ή τσάι; Ποιο ρόφημα να επιλέξετε για να ξεκινήσει πιο δυναμικά η μέρα σας

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Παρουσίαση ψηφιακής πλατφόρμας των ψηφιοποιημένων υπηρεσιών που παρέχουν οι δικαστικοί επιμελητές

16:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αταμάν: «Σημαντικό παιχνίδι για εμάς»

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο ο Channing Tatum: «Αυτό θα είναι δύσκολο», λέει ο σταρ του Χόλιγουντ

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βόρεια Κορέα έφηβοι εκτελούνται δημόσια επειδή βλέπουν Squid Game και ακούνε K-pop

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: 20 συλλήψεις για διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας στο νοσοκομείο έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο - Βίντεο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ντράκο Μαλφόι: Πώς από αντίπαλος του Χάρι Πότερ κατέληξε... μασκότ στη φετινή Πρωτοχρονιά της Κίνας

15:37ΚΑΙΡΟΣ

«Απόβαση» αφρικανικής σκόνης σήμερα - Στο επίκεντρο του φαινομένου Κρήτη και Πελοπόννησος

15:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκάλυψε την πρώτη εικόνα της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος για Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: «Έχω συγκινηθεί βαθιά από την κοινότητα φροντίδας»

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Καρατομήθηκε» η ηγεσία του ΟΣΕΘ λόγω των καμένων λεωφορείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Έλληνας σκότωσε ελεγκτή τρένου στη Γερμανία: «Τον χτυπούσε ανελέητα στο κεφάλι»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους Αμερικανούς η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Το κόστος του ιρανικού UAV

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δικαιολογητικά καταργούνται από υπεύθυνες δηλώσεις - Οι συμβολαιογράφοι γίνονται one stop shop - Πότε καταργούνται τα τοπογραφικά: Ο Χατζηδάκης ανακοίνωσε 14 μέτρα για μείωση γραφειοκρατίας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Νάπολη: 22χρονη κοπέλα μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον αδελφό της

12:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Εντολή του εισαγγελέα για τη σύλληψη του Μαροκινού - Τον αναγνώρισαν ως διακινητή

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεν μιλάει στις αρχές ο 26χρονος Έλληνας που σκότωσε τον ελεγκτή εισιτηρίων

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Βίντεο ντοκουμέντο από τις έρευνες μετά τη τραγωδία - Διατάχθηκε ΕΔΕ

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί το Ιράν έστειλε drone στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο και πλησίασε πετρελαιοφόρο

15:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»

15:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ζητά παραδειγματική τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα για την επίθεση σε οπαδό

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Δεμένα τα πλοία στην Κυλλήνη - Κλειστή η γραμμή για Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

14:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παίκτης του Καμπανιακού ο 17χρονος που πέθανε στη Σίνδο - Το «αντίο» της ομάδας

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Καρατομήθηκε» η ηγεσία του ΟΣΕΘ λόγω των καμένων λεωφορείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ