Ανανεώθηκε η θητεία των Ελλήνων Εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη διετή παράταση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, οι οποίοι υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, το ΑΔΣ έκρινε πως οι τρεις εισαγγελικοί λειτουργοί θα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους έως την ολοκλήρωση των υποθέσεων που ήδη χειρίζονται και όχι για πενταετή θητεία, όπως είχε αποφασίσει το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.