Αθώα η Παναγιώτα Βλαντή στη μήνυση του Γιώργου Κιμούλη: «Δεν κατασκεύασα κανένα γεγονός», είπε

Με καταθέσεις Δώρας Χρυσικού και παρουσία Ζέτας Δούκα η δίκη της Παναγιώτας Βλαντή με τον Γιώργο Κιμούλη

Άγγελος Βουράκης

Αθώα η Παναγιώτα Βλαντή στη μήνυση του Γιώργου Κιμούλη: «Δεν κατασκεύασα κανένα γεγονός», είπε
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  • Η Παναγιώτα Βλαντή αθωώθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του Γιώργου Κιμούλη.
  • Η εισαγγελέας πρότεινε απαλλαγή λόγω έλλειψης δόλου και επειδή η κατηγορούμενη βασίστηκε σε πληροφορίες που ήταν ήδη γνωστές στον καλλιτεχνικό χώρο.
  • Η Βλαντή υποστήριξε ότι μετέφερε καταγγελίες που είχε λάβει από αξιόπιστα πρόσωπα και ενήργησε από αλληλεγγύη προς συναδέλφους της.
  • Ο Γιώργος Κιμούλης δήλωσε πως οι αναφορές προκάλεσαν σοβαρή βλάβη στην εικόνα και την καριέρα του, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως «δολοφονία χαρακτήρα».
  • Η Δώρα Χρυσικού και η Ζέτα Δούκα κατέθεσαν υπέρ της Βλαντή, επιβεβαιώνοντας καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά του Κιμούλη στον καλλιτεχνικό χώρο.
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Η δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Παναγιώτα Βλαντή και τον Γιώργο Κιμούλη ολοκληρώθηκε, σε πρώτο βαθμό, με την αθώωση της γνωστής ηθοποιού από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκαν δηλώσεις που είχε πραγματοποιήσει η Βλαντή το 2023, αναφερόμενη σε καταγγελίες περί κακοποιητικών συμπεριφορών του ηθοποιού και σκηνοθέτη προς συνεργάτες του.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απαλλαγή της κατηγορούμενης, εκτιμώντας ότι δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη δόλου. «Η κατηγορούμενη εξέφρασε την προσωπική της πεποίθηση, βασιζόμενη σε όσα γνώριζε και θεωρούσε αληθή», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές πληροφορίες ήταν ήδη γνωστές και συζητούνταν στον καλλιτεχνικό χώρο.

Απολογούμενη, η Παναγιώτα Βλαντή αρνήθηκε ότι επιχείρησε να πλήξει την τιμή ή την υπόληψη του Γιώργου Κιμούλη. «Δεν κατασκεύασα κανένα γεγονός και δεν επινόησα τίποτα. Μετέφερα όσα μου είχε περιγράψει η Δώρα Χρυσικού και όσα είχα ακούσει από ανθρώπους που εμπιστευόμουν», τόνισε ενώπιον του δικαστηρίου.

Η ηθοποιός υπογράμμισε ακόμη ότι η δημόσια στάση της υπαγορεύθηκε από λόγους συνείδησης και αλληλεγγύης προς συναδέλφους της. «Ένιωσα πως δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλή όταν άνθρωποι του χώρου μιλούσαν για εμπειρίες που τους είχαν τραυματίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερωτήσεις της έδρας, εξήγησε ότι δεν είχε προσωπική γνώση των περιστατικών, ωστόσο πίστεψε τις καταγγελίες επειδή προέρχονταν από πρόσωπα που θεωρούσε αξιόπιστα. «Το ταλέντο και η καλλιτεχνική αναγνώριση δεν αποκλείουν τον έλεγχο συμπεριφορών που θίγουν την αξιοπρέπεια των άλλων», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κιμούλης υποστήριξε ότι οι δημόσιες αναφορές εις βάρος του προκάλεσαν σοβαρή βλάβη στην εικόνα και την επαγγελματική του πορεία. «Υπήρξα θύμα μιας συστηματικής προσπάθειας σπίλωσης και απαξίωσης», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα».

Σου δική κατάθεσε και η Δώρα Χρυσικού, η οποία επανέλαβε όσα έχει κατά καιρούς υποστηρίξει για τη συνεργασία της με τον ηθοποιό. «Υπήρχαν συμπεριφορές που με έκαναν να αισθάνομαι υποτιμημένη και προσβεβλημένη», κατέθεσε, εξηγώντας ότι στο παρελθόν οι εργαζόμενοι στον χώρο δυσκολεύονταν να εκφράσουν δημόσια ανάλογα παράπονα λόγω φόβου για πιθανές επαγγελματικές επιπτώσεις.

Στο ακροατήριο βρέθηκε και η Ζέτα Δούκα, η οποία παρέστη προς υποστήριξη της Παναγιώτας Βλαντή. Η ηθοποιός έχει επίσης καταγγείλει στο παρελθόν τον Γιώργο Κιμούλη για κακοποιητική συμπεριφορά, υπόθεση που είχε πυροδοτήσει ευρύτερες συζητήσεις στον καλλιτεχνικό χώρο.

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