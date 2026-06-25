Ποινικό Μητρώο Express: Τέρμα στην αναμονή - 100.000 εκδόσεις σε 40 ημέρες

Σημαντική επιτάχυνση στις εκδόσεις Ποινικού Μητρώου με το νέο ψηφιακό σύστημα

Άγγελος Βουράκης

Ποινικό Μητρώο Express: Τέρμα στην αναμονή - 100.000 εκδόσεις σε 40 ημέρες
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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  • Μέσα σε σαράντα ημέρες εκδόθηκαν αυτόματα 100.000 αντίγραφα Ποινικού Μητρώου μέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος.
  • Το νέο σύστημα επιτρέπει την άμεση ηλεκτρονική έκδοση Ποινικού Μητρώου χωρίς φυσική παρουσία και πολύωρη αναμονή.
  • Αυτή τη στιγμή, το σύστημα διεκπεραιώνει αυτόματα το 55% των αιτήσεων, με στόχο την πλήρη αυτόματη έκδοση «λευκών» Ποινικών Μητρώων μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες.
  • Με ειδική ομάδα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών εκδόθηκαν 50.000 εκκρεμείς αιτήσεις Ποινικού Μητρώου.
  • Η πλήρης εφαρμογή του συστήματος αναμένεται να μειώσει τους χρόνους εξυπηρέτησης και τον διοικητικό φόρτο των εισαγγελικών υπηρεσιών.
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Τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία του νέου συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης Ποινικού Μητρώου καταγράφουν σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας, καθώς μέσα σε μόλις σαράντα ημέρες εκδόθηκαν αυτόματα 100.000 αντίγραφα.

Η νέα υπηρεσία, που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιτρέπει πλέον σε πολίτες και επιχειρήσεις να αποκτούν το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου μέσα σε λίγα λεπτά, ηλεκτρονικά, χωρίς μετακινήσεις και χωρίς την πολύήμερη αναμονή που απαιτούσε μέχρι πρότινος η διαδικασία στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Σήμερα, το νέο σύστημα διεκπεραιώνει αυτόματα περίπου το 55% των αιτήσεων, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά το επόμενο διάστημα. Στόχος του Υπουργείου είναι μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες να εκδίδονται αυτόματα όλες οι αιτήσεις που αφορούν Ποινικά Μητρώα χωρίς καταχωρίσεις, τα λεγόμενα «λευκά» Ποινικά Μητρώα με την ένδειξη «ΜΗΔΕΝ».

Την ίδια στιγμή, προχώρησε και η αποσυμφόρηση των εκκρεμοτήτων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Μέσα στο ίδιο διάστημα εκδόθηκαν 50.000 Ποινικά Μητρώα που εκκρεμούσαν, έπειτα από τη συγκρότηση ειδικής ομάδας δικαστικών υπαλλήλων, η οποία ανέλαβε αποκλειστικά την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η πλήρης εφαρμογή του νέου μοντέλου αναμένεται να μειώσει ακόμη περισσότερο τους χρόνους εξυπηρέτησης, να περιορίσει τον διοικητικό φόρτο των εισαγγελικών υπηρεσιών και να απλουστεύσει ουσιαστικά μία από τις πλέον συχνές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με τη Δικαιοσύνη.

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