Σήφης Βαλυράκης: Σήμερα η ετυμηγορία του ΜΟΔ για τους κατηγορούμενους για τη δολοφονία του ψαράδες

Snapshot Η υπόθεση της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη, που συνέβη τον Ιανουάριο του 2021, εκδικάζεται με κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά δύο επαγγελματιών ψαράδων.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε διαπληκτισμό με τον Βαλυράκη, που οδήγησε σε χτυπήματα και πτώση του στη θάλασσα, όπου στη συνέχεια τραυματίστηκε θανάσιμα από προπέλες σκάφους.

Οι ψαράδες αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι δεν είχαν εμπλοκή στον θάνατο του Βαλυράκη ούτε βρισκόταν στη θάλασσα την ημέρα του συμβάντος.

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων, χαρακτηρίζοντας τον θάνατο αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας και εγκατάλειψης του θύματος.

Η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, κρίνoντας αν θα υιοθετήσει την εισαγγελική πρόταση ή θα διαμορφώσει διαφορετική κρίση. Snapshot powered by AI

Από την πρώτη κιόλας ημέρα του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, η οικογένειά του έκανε λόγο για δολοφονία, αμφισβητώντας την εκδοχή του δυστυχήματος. Σχεδόν έξι χρόνια μετά, η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, με δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και δύο επαγγελματίες ψαράδες να κάθονται στο εδώλιο ως κατηγορούμενοι.

Σήμερα, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του, έναν χρόνο μετά την έναρξη της δίκης για τον θάνατο του εμβληματικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργού.

Οι δικαστές καλούνται να καταλήξουν στην οριστική τους κρίση, έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, αλλά και το υλικό που προέκυψε κατά τη διάρκεια των περισσότερων από 60 συνεδριάσεων στο ακροατήριο, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων και άλλα δεδομένα της υπόθεσης.

Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι τρεις τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι είναι τι ακριβώς συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όπου ο Σήφης Βαλυράκης εντοπίστηκε νεκρός, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα.

Ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας ή επρόκειτο για ένα τραγικό δυστύχημα στη θάλασσα;

Στο εδώλιο βρίσκονται δύο αδέλφια, επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με την κατηγορία, την επίμαχη ημέρα οι δύο αδελφοί επέβαιναν στο αλιευτικό τους σκάφος στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πεζονησίου και Αγίας Τριάδας, ενώ ο Σήφης Βαλυράκης βρισκόταν στο φουσκωτό του, προκειμένου να κάνει ψαροντούφεκο.

Κατά τη δικογραφία, μεταξύ των δύο πλευρών προηγήθηκε διαπληκτισμός. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το φουσκωτό του Βαλυράκη και στη συνέχεια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι στο πάνω μέρος του σώματός του, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την κατηγορία, ο ήδη τραυματισμένος Βαλυράκης φέρεται να χτυπήθηκε από τις προπέλες του αλιευτικού και να έχασε τη ζωή του.

Στους δύο ψαράδες αποδίδεται επίσης ότι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εγκατέλειψαν τον 78χρονο αβοήθητο, χωρίς να ενημερώσουν τις Αρχές, παρότι γνώριζαν ότι είχε ξεκινήσει η αναζήτησή του από το Λιμενικό.

Οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Κατά την απολογία τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν βγει για ψάρεμα την επίμαχη ημέρα και αρνήθηκαν ότι είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Ο εισαγγελέας της Έδρας, πάντως, στην αγόρευσή του τάχθηκε υπέρ της ενοχής των δύο αδελφών, υιοθετώντας την εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας.

Όπως υποστήριξε, οι κατηγορούμενοι επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά και, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, εγκατέλειψαν τον Βαλυράκη στη θάλασσα χωρίς να του προσφέρουν βοήθεια, ενώ στη συνέχεια δεν συνέβαλαν στον εντοπισμό της σορού του.

Κατά την πολύωρη αγόρευσή του, ο εισαγγελικός λειτουργός επικαλέστηκε σειρά στοιχείων της δικογραφίας, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει αμφιβολία πως ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας, με αφορμή έναν ασήμαντο διαπληκτισμό.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στη σημερινή απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Με την έναρξη της διαδικασίας θα γίνει γνωστό εάν οι δικαστές θα υιοθετήσουν την εισαγγελική πρόταση ή εάν θα καταλήξουν σε διαφορετική κρίση για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ.

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