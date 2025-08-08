Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος: «Ποιμένας φιλόστοργος με θυσιαστική αγάπη»

Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί σήμερα (08/08) το σκήνωμα του Μητροπολίτη Κορίνθου Διονυσίου Δ’, ο οποίος εκοιμήθη χθες σε ηλικία 73 ετών έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ναό της πόλης το Σάββατο (09/08), ανακοίνωσε η Μητρόπολη Κορίνθου.

Ο Μητροπολίτης είχε μεταβεί στην Αμερική, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θεραπεία και επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συνέχισε τον ύστατο αγώνα.

Χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Κορίνθου, στις 15 Οκτωβρίου του 2006. Στην Κόρινθο, οργάνωσε πολλές δράσεις και είχε μεγάλη κοινωνική προσφορά, ενώ η Μητρόπολη ανέπτυξε ουκ ολίγες δομές.

Τοποτηρητής της Μητρόπολης Κορίνθου τοποθετήθηκε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος.

Η επίσημη ανακοίνωση της μητρόπολης

«Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο…σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι… ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος· κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος. Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; ποῦ σου, ᾅδη, τὸ νῖκος;»

(Α’ Κορ. ιε’, 20, 52, 54-56)

Με την ελπίδα της αναστάσεως των νεκρών, ως η Αγία μας Εκκλησία κηρύττει, και επειδή δια της Αναστάσεως του Χριστού το κήρυγμα Της δεν είναι χωρίς νόημα ούτε «ματαία η πίστις» μας, η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους αναγγέλλει την εις Κύριον εκδημία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου αυτής κυρού ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ’.

Ο αείμνηστος Ποιμενάρχης μας κυρός Διονύσιος Δ’ υπήρξε ποιμένας φιλόστοργος, με πίστη στον Θεό και θυσιαστική αγάπη για το Ποίμνιο, που η αγαθότης και η πρόνοια του Θεού του ενεπιστεύθη για δέκα εννέα (19) συναπτά έτη (2006-2025). Διακόνησε τον Θεό και τους ανθρώπους, κατά το μέτρο του δυνατού, με αγάπη, υπακούοντας στους λόγους του Χριστού, ότι επ̉ αυτών των εντολών όλοι οι νόμοι και οι προφήτες κρέμανται. Και αφού έτσι εργάσθηκε «η πηγή της ζωαρχίας» Χριστός ο Θεός τον εκάλεσε κοντά Του «ίνα συνάρη μετ̉ αυτού λόγον» (πρβλ. Ματθ. κε’, 19) και ακούσει ο μακαριστός της ευκταίας φωνής Αυτού˙ «εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ˙ … εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου» (Ματθ. κε’, 21)!

Το σκήνωμα του αοιδίμου Πατρός και Ποιμενάρχου μας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Παρασκευή 8η Αυγούστου 2025, και ώρα 6ην μ.μ. στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, όπου , μετά το Αρχιερατικό Νεκρώσιμο Τρισάγιο, κατά την τάξη θα αναγινώσκεται το Ιερό Ευαγγέλιο.

Το πρωΐ του Σαββάτου, 9η Αυγούστου 2025 και ώρα 7:00’ π.μ. στον ως άνω Καθεδρικό Ιερό Ναό θα τελεσθεί η Ακολουθία του Όρθρου και Αρχιερατική Θ. Λειτουργία, υπό του Τοποτηρητού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, ενώπιον της σεπτής σορού του αειμνήστου Μητροπολίτου μας.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλεί στον αυτόν Καθεδρικό Ι. Ναό το Σάββατο, 9ην Αυγούστου 2025 και ώρα 11η πρωϊνή προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, ενώ θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, όλα τα προβλεπόμενα για την εκδημία εν ενεργεία Μητροπολίτου.

Ο ενταφιασμός θα γίνει στο Κοιμητήριο της Ζωοδόχου Πηγής Κορίνθου.

Σύντομο βιογραφικό του μακαριστού Μητροπολίτου μας κυρού Διονυσίου

Ο αείμνηστος Ποιμενάρχης της Αποστολικής Ιεράς Μητροπόλεως μας κυρός Διονύσιος Δ’ (κατά κόσμον Δημήτριος Μάνταλος του Γεωργίου και της Ασπασίας) με γεννεαλογικές ρίζες εκ Μικράς Ασίας γεννήθηκε στην Αθήνα (Ν. Ψυχικό) την 25ην Απριλίου 1952 και ήταν πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολούθησε μαθήματα στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (Χριστιανική Φιλοσοφία, Παιδαγωγικά). Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1974 και Πρεσβύτερος το 1979. Διακόνησε ως Ιεροκήρυκας (1977), Γεν. Αρχιερατικός Επίτροπος (1978) και Πρωτοσύγκελλος (1990) της Ι. Μητροπόλεως Χαλκίδος, ως Αναπληρωτής Γεν. Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας (2002) και ως Αρχιγραματεύς της Ι. Συνόδου (2006). Το 2006 εξελέγη Μητροπολίτης Κορίνθου χειροτονηθείς την 15-10-2006. Στο ενεργητικό του εγγράφονται, μεταξύ των άλλων: α’) Η επανασύσταση του θεσμού των «ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΩΝ», περιβληθέντος του Εσπερινού της Πανηγύρεως (29/6) υπό Συνοδικού κύρους με την Χοροστασία του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και των μελών της Δ. Ι. Συνόδου, β’) η ανακαίνιση του Κτιριακού Συγκροτήματος «ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣ ΧΛΟΗΣ» και η διά τους σκοπούς αυτού οικονομική εκμετάλλευση του, γ’) η εκ βάθρων ανακαίνιση του Ιστορικού Επισκοπείου, συμπεριλαμβανομένων του Παρεκκλησίου της Αγ. Φωτεινής και των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, δ’) η ανακαίνιση και λειτουργία της «ΚΡΟΚΙΔΕΙΟΥ» Αιθούσης στην Κόρινθο, ε’) του Συνεδριακού Κέντρου «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» στην Αρχαία Κόρινθο, ανυψωθέντος με τη σύμπραξη του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε Κέντρο Θεολογικών Σπουδών και Παράρτημα αυτού, στ’) η λειτουργία Σχολών: Κατηχητών, Γονέων, Εβδομαδιαίων ομιλιών υπό τον τίτλο «Εις οικοδομήν του Σώματος του Χριστού», ζ’) η ίδρυση και λειτουργία του «Εργαστηρίου Εκκλησιαστικών Τεχνών» στην Κόρινθο, όπου στεγάζονται η υπ᾿ αυτού ιδρυθείσα Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ», η Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», τα γραφεία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Κορινθίας «ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ» και η ομώνυμος χορωδία αυτών, ως και χώρος εκθέσεων έργων τέχνης, φωτογραφίας κ.τ.ό., η’) η απόκτηση οικίας στην Αθήνα για τις ανάγκες της Ι. Μητροπόλεως, θ’) η εκτεταμένη και πολυειδής Φιλανθρωπία με συσσίτια, με την ίδρυση Τράπεζας τροφίμων και ενδυμάτων «Η ΘΕΟΠΡΟΣΦΟΡΑ», ι’) Γηροκομεία Ανδρών και Γυναικών, ια’) οι υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες κ.λ.π. και ιβ’) η διάσωση από βέβαια καταστροφή του Αρχείου της Ι. Μητροπόλεως και η ταξινόμηση του σε ιδιαίτερο χώρο. Εξεπροσώπησε την Εκκλησία της Ελλάδος στην ενθρόνιση του Πάπα της Ρώμης Φραγκίσκου και σε εκδηλώσεις στην Ρουμανία προς τιμή του Αποστόλου Ανδρέου. Συμμετέσχε ως μέλος της υπό της Ιεραρχίας ορισθείσης Επιτροπής Διαλόγου Εκκλησίας-Πολιτείας για το μισθολόγιο των Ιερέων και την αξιοποίηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας.

Την 7η Αυγούστου 2025, και αφού δοκιμάσθηκε επί ένα έτος δια της ασθενείας και υπέμεινε αυτή με καρτερία και υπομονή, παρέδωσε το πνεύμα του εις χείρας Θεού.

Αιωνία αυτού η μνήμη! «Γαίαν έχοι ελαφράν», ας είναι ελαφρύ το χώμα της Κορινθιακής γης, το οποίο γονυπετής πρωτοφίλησε κατά την ημέρα της ενθρονίσεως του επι της οδού Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, που θα τον σκεπάζει!

