Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

H Απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να έχει σήμερα γιορτή.

Απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού

Απολυτίκιον

Ἦχος βαρύς

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.