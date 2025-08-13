Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη της Αποδόσεως της εορτής της Μεταμορφώσεως και του Μάρτυρος Κορωνάτου
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να έχει σήμερα γιορτή.
Απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού
Απολυτίκιον
Ἦχος βαρύς
Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.
