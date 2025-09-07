Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: «Ανάρμοστη και αντιεκκλησιαστική η ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού»

Αποστάσεις φαίνεται να παίρνει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό, σχολιάζοντας το περιεχόμενο της πρόσφατης ανακοίνωσης του.

Πιο αναλυτικά, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων χαρακτηρίζει ανάρμοστη και αντιεκκλησιαστική την ανακοίνωση Δαμιανού, γεμάτο με προσβλητικούς και ψευδείς ισχυρισμούς που διχάζουν τη Ρωμιοσύνη και υπονοεί ότι το κείμενο δεν φαίνεται να προέρχεται από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.

Υπενθυμίζεται πως το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είχε ζητήσει το άνοιγμα της Μονής και την απομάκρυνση όσων δεν ανήκουν στη Σιναϊτική Αδελφότητα και είχε καλέσει τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να δώσει εξηγήσεις για τα όσα συνέβαιναν τόσες μέρες.

Επιπλέον το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επισημαίνει ότι οι ενέργειες του Αρχιεπισκόπου Σινά δεν συμβαδίζουν με την προσωπική του διαδρομή. Οδήγησε, όπως λέει, εντός της Μονής, ύποπτα πρόσωπα, τα οποία εκδίωξαν μέλη της Αδελφότητας και κράτησαν τη Μονή κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που εγείρει εντονότατη ανησυχία για τα ιερά και ιστορικά στοιχεία που βρίσκονται μέσα.

Μάλιστα, απαντώντας και σε κριτική που είχε ασκήσει ο Δαμιανός στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων το Πατριαρχείο αναφέρει ότι δεν υπάρχει διάθεση διοικητικής εμπλοκής στη Μονή από μέρους του και μεσολάβησε μόνο και μόνο για να εκτονωθεί η κρίση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, προτεραιότητα παραμένει η επιστροφή στην κανονικότητα και η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της Ιεράς Μονής.

Επιπλέον, αναφέρεται και στην αναχώρηση του Δαμιανού από τη Μονή, με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων να αναφέρει ότι με χαρά πληροφορήθηκε από την Ελληνική κυβέρνηση ότι ο Δαμιανός αναχώρησε από το Σινά.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η ελληνική αποστολή με την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργο Καλαντζή αναχώρησε από το Σινά συνοδεύοντας τον Αρχιεπίσκοπο και συνεργάτες του στην Αθήνα, ενώ ο ίδιος έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες διαδοχής του.

Διαβάστε επίσης