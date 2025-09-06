Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για Μονή Σινά: Καλεί σε ομαλή διαδικασία εκλογής διαδόχου του Δαμιανού

Εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού 

Newsbomb

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για Μονή Σινά: Καλεί σε ομαλή διαδικασία εκλογής διαδόχου του Δαμιανού

Η Ιερά Αυτόνομος Βασιλική Μονή Αγίας Αικατερίνης του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά

Friends of Mount Sinai Monastery (FMSM)
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων με την αποχώρηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού από τη Μονή Σινά και την επιστροφή του στην Αθήνα, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καλεί την Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα να ακουλουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίας για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογής του διαδόχου του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού. Μάλιστα, δηλώνει έτοιμο να υποδεχθεί τον νέο ηγούμενο της Μονής και να τον χειροτονήσει στον Πανάγιο Τάφο.

Εκφράζει επίσης την ικανοποίηση του Πατριαρχείου για την ήρεμη και αξιοπρεπή αποχώρησή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού από τη Μονή, όπως αυτή ανακοινώθηκε το Σάββατο από την ελληνική κυβέρνηση.

Παράλληλα, το Πατριαρχείο αναφερόμενο στην ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπη ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, κάνει λόγο για «ανάρμοστο και αντιεκκλησιαστικό πνεύμα», σημειώνοντας παράλληλα ότι το κείμενο δεν φαίνεται να προέρχεται από τον ίδιο. Το Πατριαρχείο αναφέρει ότι η ανακοίνωσή του περιλαμβάνει «προσβλητικούς και ψευδείς ισχυρισμούς» που προκαλούν διχασμό και ανησυχία στους κόλπους της Ρωμιοσύνης.

Αναφορικά με την συμπεριφορά του Αρχιεπισκόπου κατά την αποχώρησή του, το Πατριαρχείο καταλογίζει ότι, διά των ενεργειών του, προκάλεσε ανησυχία και αναστάτωση μέσα στη Μονή Σινά, διότι υπήρξαν αναφορές για εισαγωγή υπόπτων προσώπων, τα οποία στη συνέχεια βιαιοπράγησαν εναντίον μελών της Σιναϊτικής Αδελφότητας. Επισήμανε ότι η κατάσταση αυτή έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των ιερών κειμηλίων και των ιστορικών θησαυρών της Μονής, που είναι ανεκτίμητης αξίας για την Ορθοδοξία.

«Τὸ ἀνάρμοστον καὶ ἀντιεκκλησιαστικὸν πνεῦμα τῆς ἐν λόγῳ ἀνακοινώσεως, περιλαμβάνον προσβλητικοὺς καὶ ψευδεῖς ἰσχυρισμούς, διχαστικοὺς διὰ τὴν Ρωμηοσύνην, ἐπιβεβαιοῖ πλῆθος μαρτυριῶν, κατὰ τὰς ὁποίας πιστοποιεῖται ἀναμφιβόλως ὅτι δὲν προέρχεται ἐκ τῆς γραφίδος τοῦ ἀναχωρήσαντος Ἀρχιεπισκόπου» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως το αεροσκάφος ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός αφίχθη το πρωί του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ειδική πτήση της Aegean από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh, συνοδευόμενος υπό την υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή.

Η αποστολή μετέβη χθες, το μεσημέρι, στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

Η Ιερά Μονή, υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου


Περὶ τῆς μακροσκελοῦς ἀνακοινώσεως, ἡ ὁποία ἀποδίδεται εἰς τὸν ἀναχωρήσαντα έκ τῆς Μονῆς Ἀρχιεπίσκοπον Σινᾶ κ. Δαμιανόν, ἀγαπητὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸν καὶ ἐπίσκοπον, κανονικῶς ὑπαγόμενον εἰς τὸ Παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἀπεφασίσθη, ὅπως τὸ περιεχόμενον αὐτῆς ἀγνοηθῇ, ἵνα προσωρινῶς ἀποφευχθῶσιν αἱ ἀντίστοιχοι κανονικαὶ κυρώσεις. Τὸ ἀνάρμοστον καὶ ἀντιεκκλησιαστικὸν πνεῦμα τῆς ἐν λόγῳ ἀνακοινώσεως, περιλαμβάνον προσβλητικοὺς καὶ ψευδεῖς ἰσχυρισμούς, διχαστικοὺς διὰ τὴν Ρωμηοσύνην, ἐπιβεβαιοῖ πλῆθος μαρτυριῶν, κατὰ τὰς ὁποίας πιστοποιεῖται ἀναμφιβόλως ὅτι δὲν προέρχεται ἐκ τῆς γραφίδος τοῦ ἀναχωρήσαντος Ἀρχιεπισκόπου.

Ἐπιπλέον, σημειοῦται ὅτι ὁ ἀναχωρήσας Ἀρχιεπίσκοπος, δι᾿ ἐνεργειῶν μὴ συμβαδιζουσῶν μὲ τὴν προσωπικὴν του διαδρομήν, ὡδήγησεν ἐντὸς τῆς Μονῆς ὕποπτα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα βιαιοπράγησαν καὶ ἐξεδίωξαν σεβάσμια μέλη τῆς Σιναϊτικῆς Ἀδελφότητος, ἐκράτησαν τὴν Ἱερὰν Μονὴν κεκλεισμένην διὰ μακρὸν χρόνον, γεγονὸς ὃ ἐγέννησεν ἐντονωτάτην ἀνησυχίαν περὶ τῶν ἱερῶν κειμηλίων καὶ τῶν ἱστορικῶν θησαυρῶν τοῦ Ἀρχείου αὐτῆς.

Ἡ σεβασμία Ἁγιοταφιτικὴ Ἀδελφότης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τιμῶσα τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν πολυχρόνιον συμβολὴν τοῦ ἀναχωρήσαντος Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἀντιλαμβανομένη τὴν ἀνθρωπίνην ἀδυναμίαν αὐτοῦ, προσεύχεται ὑπὲρ τῆς ὑγιείας, τοῦ φωτισμοῦ καὶ τῆς μετανοίας του. Μετὰ χαρᾶς δὲ ἐπληροφορήθη ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως περὶ τῆς ἡσύχου καὶ ἀξιοπρεποῦς ἀναχωρήσεώς του, ἡ ὁποία καὶ ἁρμόζει εἰς τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ.

Τὸ Παλαίφατον Πατριαρχεῖον, ἔχον κανονικὴν καὶ πνευματικὴν εὐθύνην ἐπὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Σινᾶ, ἄνευ διαθέσεως διοικητικῆς ἐμπλοκῆς εἰς τὰ τῆς Μονῆς, συνέβαλε διὰ μεσολαβήσεων, παραινέσεων καὶ πατρικῶν συμβουλῶν εἰς τὴν ἐκτόνωσιν τῆς κρίσεως. Προτεραιότης παραμένει ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὴν κανονικότητα καὶ ἡ ἀποκατάστασις τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Τό Πατριαρχεῖον καλεῖ τοὺς Σιναΐτας Πατέρας εἰς τὴν ὁμαλὴν διεξαγωγὴν τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τῶν Θεμελιωδῶν Κανονισμῶν διαδικασιῶν ἐκλογῆς τοῦ διαδόχου, ἵνα ὑποδεχθῇ τὸν νέον ψηφισθησόμενον ἡγούμενον τῆς Μονῆς καί χειροτονήσῃ αὐτόν ἐν τῷ Παναγίῳ καὶ Ζωοδόχῳ Τάφῳ τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου, ὡς γνήσιον τέκνον τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Μη ρεαλιστικοί» οι στόχοι της ΕΕ για την αυτοκινητοβιομηχανία, λέει ο επικεφαλής της Stellantis

00:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Το κάζο της Σερβίας και η «μάχη» της Ελλάδας – Το πανόραμα των νοκ άουτ

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τζιχαντιστές σκότωσαν τουλάχιστον 55 ανθρώπους στην πόλη Νταρούλ Τζάμα

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σερβία – Φινλανδία 86-92: Σερβικό «ναυάγιο», αποκλείστηκε από την Φινλανδία!

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για Μονή Σινά: Καλεί σε ομαλή διαδικασία εκλογής διαδόχου του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού - Καυτηριάζει ως διχαστική ανακοίνωσή του

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μηχανάκι παρέσυρε υπερήλικα στον Μασταμπά

23:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Μανιφέστο της αδικίας η πολιτική Μητσοτάκη

23:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Εθνική νεανίδων για χρυσό – Πέρασε στον τελικό η Ελλάδα!

23:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Βενετίας: Στον Τζιμ Τζάρμους ο Χρυσός Λέοντας για την ταινία «Father Mother Sister Brother»

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη

23:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Βενετίας: Στη Σιν Ζιλέι και τον Τόνι Σερβίλο τα βραβεία πρώτου γυναικείου και ανδρικού ρόλου

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ακτή Ελεφαντοστού: Ιπποπόταμος προκάλεσε τη βύθιση ενός πλοιαρίου, έντεκα άνθρωποι αγνοούνται

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Χερσόνησος: Άγιο είχε ο οδηγός μπετονιέρας που ανετράπη λίγο πριν τον γκρεμό

22:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας»

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Τα μέτρα ισοδυναμούν με περισσότερα έσοδα από την ανάπτυξη και λιγότερους φόρους

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικά ευρήματα σε λαθραία καπνικά προϊόντα - Τι έδειξαν οι αναλύσεις

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχωριστός γάμος στη Ναύπακτο: Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με 19 λεωφορεία

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις και οι πορείες, με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ - «Μπηχτή» Μητσοτάκη στους βουλευτές του για το μετρό Θεσσαλονίκης: «Κάποιοι Θεσσαλονικείς χειροκροτούσατε από υποχρέωση»

22:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα πολιτικά και οικονομικά μηνύματα Μητσοτάκη από το Βελλίδειο: Δεν θα δώσω χρήματα που δεν υπάρχουν - Καλύτερα μια κυβέρνηση που κάνει λάθη παρά μια λάθος κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτά είναι όλα τα νέα μέτρα - Αναλυτικά παραδείγματα, ποιοι ωφελούνται

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από 13 Σεπτεμβρίου οι παραβάτες οδηγοί

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σερβία – Φινλανδία 86-92: Σερβικό «ναυάγιο», αποκλείστηκε από την Φινλανδία!

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αυτός ήταν ο Έλληνας σέρφερ που χάθηκε στα δόντια του καρχαρία - «Χόρευε» με τα κύματα

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα δούμε το «Ματωμένο Φεγγάρι»

22:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα πολιτικά και οικονομικά μηνύματα Μητσοτάκη από το Βελλίδειο: Δεν θα δώσω χρήματα που δεν υπάρχουν - Καλύτερα μια κυβέρνηση που κάνει λάθη παρά μια λάθος κυβέρνηση

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

«Μην με δαγκώνεις»: Τα τελευταία λόγια του Έλληνα σέρφερ πριν τον σκοτώσει καρχαρίας στην Αυστραλία

20:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Όλα τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

13:37ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε πελάγη ευτυχίας η Όλγα Κεφαλογιάννη - Το τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλια των παιδιών της

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ξεσπά ο κληρικός που εμπλέκεται στο κύκλωμα - «Μου έκαναν μαρτυρική τη ζωή, δεν με απείλησαν με ροζ βίντεο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ