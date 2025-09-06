Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για Μονή Σινά: Καλεί σε ομαλή διαδικασία εκλογής διαδόχου του Δαμιανού

Στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων με την αποχώρηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού από τη Μονή Σινά και την επιστροφή του στην Αθήνα, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καλεί την Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα να ακουλουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίας για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογής του διαδόχου του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού. Μάλιστα, δηλώνει έτοιμο να υποδεχθεί τον νέο ηγούμενο της Μονής και να τον χειροτονήσει στον Πανάγιο Τάφο.

Εκφράζει επίσης την ικανοποίηση του Πατριαρχείου για την ήρεμη και αξιοπρεπή αποχώρησή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού από τη Μονή, όπως αυτή ανακοινώθηκε το Σάββατο από την ελληνική κυβέρνηση.

Παράλληλα, το Πατριαρχείο αναφερόμενο στην ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπη ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, κάνει λόγο για «ανάρμοστο και αντιεκκλησιαστικό πνεύμα», σημειώνοντας παράλληλα ότι το κείμενο δεν φαίνεται να προέρχεται από τον ίδιο. Το Πατριαρχείο αναφέρει ότι η ανακοίνωσή του περιλαμβάνει «προσβλητικούς και ψευδείς ισχυρισμούς» που προκαλούν διχασμό και ανησυχία στους κόλπους της Ρωμιοσύνης.

Αναφορικά με την συμπεριφορά του Αρχιεπισκόπου κατά την αποχώρησή του, το Πατριαρχείο καταλογίζει ότι, διά των ενεργειών του, προκάλεσε ανησυχία και αναστάτωση μέσα στη Μονή Σινά, διότι υπήρξαν αναφορές για εισαγωγή υπόπτων προσώπων, τα οποία στη συνέχεια βιαιοπράγησαν εναντίον μελών της Σιναϊτικής Αδελφότητας. Επισήμανε ότι η κατάσταση αυτή έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των ιερών κειμηλίων και των ιστορικών θησαυρών της Μονής, που είναι ανεκτίμητης αξίας για την Ορθοδοξία.

«Τὸ ἀνάρμοστον καὶ ἀντιεκκλησιαστικὸν πνεῦμα τῆς ἐν λόγῳ ἀνακοινώσεως, περιλαμβάνον προσβλητικοὺς καὶ ψευδεῖς ἰσχυρισμούς, διχαστικοὺς διὰ τὴν Ρωμηοσύνην, ἐπιβεβαιοῖ πλῆθος μαρτυριῶν, κατὰ τὰς ὁποίας πιστοποιεῖται ἀναμφιβόλως ὅτι δὲν προέρχεται ἐκ τῆς γραφίδος τοῦ ἀναχωρήσαντος Ἀρχιεπισκόπου» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως το αεροσκάφος ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός αφίχθη το πρωί του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ειδική πτήση της Aegean από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh, συνοδευόμενος υπό την υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή.

Η αποστολή μετέβη χθες, το μεσημέρι, στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

Η Ιερά Μονή, υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου



Περὶ τῆς μακροσκελοῦς ἀνακοινώσεως, ἡ ὁποία ἀποδίδεται εἰς τὸν ἀναχωρήσαντα έκ τῆς Μονῆς Ἀρχιεπίσκοπον Σινᾶ κ. Δαμιανόν, ἀγαπητὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸν καὶ ἐπίσκοπον, κανονικῶς ὑπαγόμενον εἰς τὸ Παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἀπεφασίσθη, ὅπως τὸ περιεχόμενον αὐτῆς ἀγνοηθῇ, ἵνα προσωρινῶς ἀποφευχθῶσιν αἱ ἀντίστοιχοι κανονικαὶ κυρώσεις. Τὸ ἀνάρμοστον καὶ ἀντιεκκλησιαστικὸν πνεῦμα τῆς ἐν λόγῳ ἀνακοινώσεως, περιλαμβάνον προσβλητικοὺς καὶ ψευδεῖς ἰσχυρισμούς, διχαστικοὺς διὰ τὴν Ρωμηοσύνην, ἐπιβεβαιοῖ πλῆθος μαρτυριῶν, κατὰ τὰς ὁποίας πιστοποιεῖται ἀναμφιβόλως ὅτι δὲν προέρχεται ἐκ τῆς γραφίδος τοῦ ἀναχωρήσαντος Ἀρχιεπισκόπου.



Ἐπιπλέον, σημειοῦται ὅτι ὁ ἀναχωρήσας Ἀρχιεπίσκοπος, δι᾿ ἐνεργειῶν μὴ συμβαδιζουσῶν μὲ τὴν προσωπικὴν του διαδρομήν, ὡδήγησεν ἐντὸς τῆς Μονῆς ὕποπτα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα βιαιοπράγησαν καὶ ἐξεδίωξαν σεβάσμια μέλη τῆς Σιναϊτικῆς Ἀδελφότητος, ἐκράτησαν τὴν Ἱερὰν Μονὴν κεκλεισμένην διὰ μακρὸν χρόνον, γεγονὸς ὃ ἐγέννησεν ἐντονωτάτην ἀνησυχίαν περὶ τῶν ἱερῶν κειμηλίων καὶ τῶν ἱστορικῶν θησαυρῶν τοῦ Ἀρχείου αὐτῆς.



Ἡ σεβασμία Ἁγιοταφιτικὴ Ἀδελφότης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τιμῶσα τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν πολυχρόνιον συμβολὴν τοῦ ἀναχωρήσαντος Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἀντιλαμβανομένη τὴν ἀνθρωπίνην ἀδυναμίαν αὐτοῦ, προσεύχεται ὑπὲρ τῆς ὑγιείας, τοῦ φωτισμοῦ καὶ τῆς μετανοίας του. Μετὰ χαρᾶς δὲ ἐπληροφορήθη ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως περὶ τῆς ἡσύχου καὶ ἀξιοπρεποῦς ἀναχωρήσεώς του, ἡ ὁποία καὶ ἁρμόζει εἰς τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ.



Τὸ Παλαίφατον Πατριαρχεῖον, ἔχον κανονικὴν καὶ πνευματικὴν εὐθύνην ἐπὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Σινᾶ, ἄνευ διαθέσεως διοικητικῆς ἐμπλοκῆς εἰς τὰ τῆς Μονῆς, συνέβαλε διὰ μεσολαβήσεων, παραινέσεων καὶ πατρικῶν συμβουλῶν εἰς τὴν ἐκτόνωσιν τῆς κρίσεως. Προτεραιότης παραμένει ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὴν κανονικότητα καὶ ἡ ἀποκατάστασις τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.



Τό Πατριαρχεῖον καλεῖ τοὺς Σιναΐτας Πατέρας εἰς τὴν ὁμαλὴν διεξαγωγὴν τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τῶν Θεμελιωδῶν Κανονισμῶν διαδικασιῶν ἐκλογῆς τοῦ διαδόχου, ἵνα ὑποδεχθῇ τὸν νέον ψηφισθησόμενον ἡγούμενον τῆς Μονῆς καί χειροτονήσῃ αὐτόν ἐν τῷ Παναγίῳ καὶ Ζωοδόχῳ Τάφῳ τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου, ὡς γνήσιον τέκνον τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας.





