Μονή Σινά: Στην Αθήνα επέστρεψε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Η επιστροφή του αρχιεπίσκοπου Δαμιανού στην Αθήνα έγινε με ειδική πτήση της Aegean μετά την ανακοίνωσή του παραιτηθεί από τη Μονή Σινά της Αιγύπτου

Στην Αθήνα επέστρεψε το πρωί του Σαββάτου ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά.

Η επιστροφή του αρχιεπίσκοπου Δαμιανού στην Αθήνα έγινε με ειδική πτήση της Aegean μετά την ανακοίνωσή του να παραιτηθεί από τη Μονή Σινά της Αιγύπτου.

Τις διαδικασίες για να επιστρέψει ανέλαβε το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ μαζί με τον αρχιεπίσκοπο έφτασαν στην Ελλάδα και 9 μοναχοί.

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά γνωστοποίησε με εκτενή ανακοίνωση ότι ξεκινά η διαδικασία για τη διαδοχή του.

«Βρισκόμενος στο 91ο έτος της ζωής μου, κατανοώ ότι η σκέψη όλων, εντός και εκτός της Μονής, επικεντρώνεται στη διαδοχή μου» ανέφερε χαρακτηριστικά μεταξών των άλλων

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

«Προσγειώθηκε στις 7:15 πμ, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ειδική πτήση της Aegean από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh, ελληνική αποστολή υπό την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή.

Η αποστολή μετέβη χθες, το μεσημέρι, στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

Η Ιερά Μονή, υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη. Εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού σε εφαρμογή της δημόσια εκπεφρασμένης βούλησής του και σύμφωνα με τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς της Ιεράς Μονής».

Να σημειωθεί τα μέλη της αποστολής του υπουργείου Εξωτερικών στην Αίγυπτο κατά την παραμονή τους πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα στη Μονή Σινά και να διασφαλιστούν οι όροι για την ομαλή δρομολόγηση της διαδικασίας διαδοχής του αρχιεπισκόπου Δαμιανού.

