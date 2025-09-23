Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Συναντήθηκε με τον Πρίγκιπα της Ιορδανίας, El Hassan Bin Talal

Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε τη σημασία τέτοιων συναντήσεων σε μια εποχή γεμάτη αναταράξεις, όπου η επικοινωνία και η συνεργασία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Συναντήθηκε με τον Πρίγκιπα της Ιορδανίας, El Hassan Bin Talal

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με τον Πρίγκιπα El Hassan Bin Talal στην Αρχιεπισκοπη Αθηνων

Συνάντηση με τον Πρίγκιπα El Hassan Bin Talal της Ιορδανίας είχε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ο Μακαριώτατος, καλωσορίζοντας τον Πρίγκιπα, εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην Ελλάδα και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τονίζοντας τη σημασία τέτοιων συναντήσεων σε μια εποχή γεμάτη αναταράξεις, όπου η επικοινωνία και η συνεργασία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Από την πλευρά του, ο Πρίγκιπας της Ιορδανίας ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για τη θερμή φιλοξενία, την οποία, όπως σημείωσε, έχει νιώσει πολλές φορές στις επισκέψεις του στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε στις προσωπικές του εμπειρίες από τη γνωριμία του με την Ορθόδοξη Εκκλησία από τη δεκαετία του 1950 κατά τις επισκέψεις του στην Ιερουσαλήμ, καθώς και στις συναντήσεις του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο στο Φανάρι.

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με τον Πρίγκιπα El Hassan Bin Talal στην Αρχιεπισκοπη Αθηνων / Eurokinissi

«Τότε προσπαθούσαμε να αναδείξουμε τα κοινά στοιχεία χωρίς υπερβολές. Τότε μιλούσαμε για την ανάδειξη της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι γραμμένη στην εβραϊκή γλώσσα, της Καινής Διαθήκης, που είναι γραμμένη στην ελληνική, αλλά και του Κορανίου, που είναι γραμμένο στα αραβικά. Σήμερα, όμως, οι δυνάμεις κατοχής βρίσκονται στα πρόθυρα εισβολής στην πόλη της Ραμάλα, ενώ το Ιορδανικό Επιχειρησιακό Νοσοκομείο, κάτω από συνεχή πυρά και αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς, αναγκάστηκε να μεταφερθεί» σημείωσε ο Πρίγκιπας και τόνισε πως «η θέση μας ήταν, είναι και θα παραμείνει υπέρ της αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού που έχει δικαίωμα να αποφασίζει για το δικό του μέλλον».

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με τον Πρίγκιπα El Hassan Bin Talal στην Αρχιεπισκοπη Αθηνων / Eurokinissi

Επίσης, αναφέρθηκε στους τέσσερις βασικούς άξονες του πρόσφατου συνεδρίου για τους χριστιανούς της Ανατολής. Τόνισε ότι ο πρώτος άξονας αφορά τους χριστιανούς της Αραβικής Ανατολής και τις επιδιώξεις τους για ένωση. Ο δεύτερος σχετίζεται με το δεδομένο της πολυμορφίας και την ανάγκη προστασίας της διαφορετικότητας ως δικαιώματος, καθώς και με την απόρριψη πρακτικών περιθωριοποίησης.

Στη συνέχεια σημείωσε ότι ο τρίτος άξονας αφορά την ανάδειξη και την προβολή των πατριωτικών θέσεων των Αράβων χριστιανών και τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζουν στις κοινωνίες της Ανατολής ως αναπόσπαστο τμήμα του κοινωνικού ιστού. Τέλος, επεσήμανε ότι το πραγματικό ερώτημα δεν αφορά αποκλειστικά το μέλλον των Αράβων χριστιανών, αλλά το κοινό μέλλον όλων των Αράβων και την κοινή τους πορεία. Ακόμη, υποστήριξε ότι τέτοια ερωτήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των θρησκειών και με την εδραίωση μιας βιώσιμης ειρήνης στην Ανατολή.

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στα «δαιμόνια», που παραλαμβάνουν και διαστρέφουν τα γεγονότα, παρουσιάζοντάς τα κατά το δοκούν. Σημείωσε ότι η πρώτη προσπάθεια μεταφοράς βοήθειας της Εκκλησίας, η οποία έγινε χωρίς την παρουσία του, δεν έφτασε στον προορισμό της. Όταν αποφασίστηκε να γίνει δεύτερη αποστολή, ανέλαβε ο ίδιος επικεφαλής και ακολούθησαν έναν διαφορετικό δρόμο, από τη νότια περιοχή, που τους επέτρεψε τελικά να φτάσουν μέχρι τη Δαμασκό. Εκεί παρέδωσαν τη βοήθεια, αν και δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν ψηλότερα, προς τις περιοχές που είχαν πληγεί από τον σεισμό. Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια θρησκευτική συνάντηση στην εκκλησία, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι πιστοί, ανεξαρτήτως καταγωγής ή θρησκείας. Με τις σημαίες, πλήθος κόσμου κατέκλυσε την εκκλησία και τους γύρω χώρους και τελέσθηκε συγκινητική ακολουθία.

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με τον Πρίγκιπα El Hassan Bin Talal στην Αρχιεπισκοπη Αθηνων / Eurokinissi

Κατόπιν, ο Πρίγκιπας εξέφρασε την λύπη του για τους δύο Μητροπολίτες που απήχθησαν τον Απρίλιο του 2013 στη Συρία, ενώ επανέλαβε ότι ο ίδιος πιστεύει στην ενότητα και στην ένωση των λαών περισσότερο από ότι πιστεύω στην ενότητα και στην ένωση των κρατών. Επεσήμανε, τέλος, ότι η νεολαία της Ελλάδας τον έχει καταπλήξει για την στήριξή της στην Παλαιστίνη και κάλεσε τον Μακαριώτατο να επισκεφθεί και να λειτουργήσει στο Αμμάν.

